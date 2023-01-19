Эвакуированный из Харькова 99-летний ветеран уезжает из Белгорода в Краснодар

В Белгороде Айказ Аракелович получил российский паспорт. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИЗ ПОДВАЛА В БЕЛГОРОД

Еще год назад Айказ Аракелович проживал в одном из населенных пунктов под Харьковом. Жена умерла от ковида в самый разгар пандемии. Справляться с происходящим помогала дочь Ольга. При артобстрелах по городу с позиций ВСУ фронтовик с трудом спускался в подвал, где часами сидел без света вместе с соседями. Однажды кусок разорвавшегося недалеко от дома снаряда прилетел в окно его квартиры. Внутренняя часть стеклопакета выдержала удар и осколок так и остался лежать между стеклами. Военнослужащие навестили ветерана, привезли продукты и узнали, что Айказ Аракелович уже несколько месяцев не получает пенсию, которую раньше доставляли почтой. Бойцы взяли его под свою опеку. Они регулярно собирали для ветерана и его дочери продукты и медикаменты.

Тогда же Айказ Аракелович рассказал российским солдатам, что в России живет его сын Станислав. Они не виделись уже 12 лет, так как сын не мог приехать к отцу из-за введенных Украиной ограничений. А в последние месяцы перебои со связью и вовсе разорвали отношения родственников. Сына удалось отыскать довольно быстро. И спустя несколько дней семья воссоединилась. Фронтовика с дочерью на бронированном автомобиле под прикрытием эвакуировали военнослужащие одного из подразделений Росгвардии. Долгожданная встреча родных состоялась на границе Белгородской и Харьковской областей 22 июля 2022 года.

Спустя полгода после приезда в Белгород 99-летний Айказ Овсепян покидает наш город. Уезжает туда, где тепло и спокойно. Хотя изначально не планировал этот переезд, но вынудили обстоятельства.

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

На самом деле жизнь Айказа Аракеловича и его дочери Ольги в Белгороде была достаточно непростой. По крайней мере, так в интервью «КП» рассказала Ольга Айказовна.

- Мы жили на пенсию отца, большая часть которой уходила на съемное жилье, - пояснила Ольга. – А квартира, мягко говоря, оказалась в не самом лучше состоянии. Вообще ничего не было: ни утюга, чайника, ни ложек, ни вилок.

Ветерану и его дочери пришлось начинать с чистого листа.

- Я покупала, насколько позволяли средства, одеяла, подушки, полотенца. У меня и у папы не было зимней одежды. Так что было непросто. Да еще и регулярные обстрелы не добавляли позитива.

Писать письма с просьбой о помощи Ольга начала почти сразу же после приезда в Белгород.

- Даже Путину писала, но особых сдвигов в нашей ситуации с отцом не происходило. Из-за отсутствия прописки я не могла встать на очередь на получение жилья. А пенсию мне не могли назначить. Дело в том, что я вдова военнослужащего, мое личное дело осталось в Харьковской области. А без него в Пенсионном фонде не смогли ничего сделать.

В КРАСНОДАР ЗА ТИШИНОЙ

Дело с мертвой точки сдвинулось после того, как узнавшие о трудностях ветерана его ученики (после Великой отечественной войны он работал в школе в Баку) обратились на проект RT #НеОдинНаОдин. Сначала главный редактор издания Маргарита Симонян предложила Айказу Аракеловичу безвозмездно проживать в ее пустующей краснодарской квартире.

- Дорогой Айказ Аракелович, в Краснодаре у нас трехкомнатная квартира, где мы больше не живем, поскольку мы живем, как Вы знаете, в Москве. Я хотела ее сдавать, но лучше я просто приглашу Вас там пожить. Живите сколько Бог даст. Желаю Вам долгих счастливых и здоровых лет.

А затем к решению проблемы подключился секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

- Поможем и с жильем, и с его обустройством. В ближайшее время Айказ Аракелович и его дочь смогут переехать, - написал в своем телеграм-канале Турчак.

Завтра, 20 января, Айказ Аракелович и Ольга отправятся в Краснодар. Транспорт предоставит администрация Белгорода.

- Надеюсь, что эта будет наш последний переезд. Хочется наконец-то осесть и спокойно жить. Чтобы все эти обстрелы остались в прошлом, - поделилась планами Ольга Овсепян.