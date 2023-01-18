Белгородцы в декабре увеличили спрос на автокредиты

По статистике ВТБ, жители Белгородской области в последнем месяце прошлого года оформили автокредитов на 51,8 миллиона рублей

Показатель декабря на 6% больше, чем в ноябре. Всего же за 2022 год в регионе профинансировано сделок на покупку транспорта более чем на 703 миллиона рублей.

Самым продуктивным месяцем в регионе в прошлом году был январь, отмечают в банке: выдано автокредитов на 93,6 миллиона рублей. В феврале и июне жители области также активно приобретали автомобили, получив на это свыше 88 миллионов. Еще один всплеск интереса к автокредитованию зафиксирован в августе – 83 миллиона. Он связан с возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году доля сделок по ней в регионе составила 19%.

В ушедшем году белгородцы чаще всего выбирали марку Lada – отечественному автопрому отдали предпочтение 30% покупателей. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 53%.

- Машина – вторая по важности после жилья крупная покупка для большинства семей. Минувший год показал, что даже в непростых условиях белгородцы не отказываются от возможности приобрести собственный автомобиль. Средний чек автокредита по итогам года составил 1,1 миллиона рублей. Важнейшим стимулом для отрасли стала программа льготного кредитования. В случае ее дальнейшего расширения мы ожидаем серьезный рост активности покупателей, – отметил Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.

По оценке экспертов, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 миллиардов рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 миллиардов, и приблизиться к уровню 2021 года.