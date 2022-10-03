При обстреле села Головчино Белгородской области пострадали больше 50 домов

Губернатор Белгородской области посетил пострадавшее в результате обстрела село Головчино. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Напомним, утром 3 октября обстрелу подверглось село Головчино Грайворонского городского округа. В результате погибла женщина.

После обстрела населенный пункт посетил губернатор Вячеслав Гладков. Вместе с главой городской округа он встретился с мужем погибшей женщины и ее сестрой.

- Выразил соболезнования, утрату нельзя восполнить. Поможем с разрушенным домом и автомобилем, с организацией похорон и произведем семье денежную выплату, - отметил Вячеслав Гладков.

Власти помогут жильцам с восстановлением пострадавшего имущества. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Он также сообщил, что после обстрела в селе полностью разрушены два частных домовладения. Помимо этого, поврежден еще 51 дом. Пострадали и как минимум три автомобиля.

- Подомовой обход моими заместителями Владимиром Базаровым и Константином Полежаевым, а также главой округа Геннадием Бондаревым продолжается, - рассказал Вячеслав Гладков.

В результате обстрела пострадало больше пятидесяти домов. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Он также добавил, что местным жителям помогут с восстановлением пострадавших домовладений. Ремонт будет снят с контроля только после получения расписки от собственника. Работы постараются выполнить максимально оперативно.

- Подчеркну, что вооруженными силами Украины было обстреляно село, где нет никакой военной техники и объектов, а проживает гражданское население: дети и старики, - добавил Вячеслав Гладков.