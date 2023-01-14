На белгородском фестивале к середине дня бесплатно раздали больше 30 тысяч вареников

Гости фестиваля могут посетить уличные театры, принять участие в конкурсах и розыгрышах. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В субботу, 14 января, в Белгороде стартовал фестиваль вареников. Гуляния проходят на Белгородском Арбате и Соборной площади. Все районы и городские округа области, как и в прошлом году, представили свои уникальные рецепты вареников. Дегустация сопровождается творческой презентацией, которую оценивают члены экспертной комиссии. Муниципалитеты получат награду за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию.

Напомним, посылки с варениками из Белгорода отправили в Тульскую и Московскую области к жителям нашего региона, которые размещены в ПВР, а также военнослужащим на «солдатский привал». Специально для них приготовили 64 тысячи вареников с разными начинками. Их попробуют суммарно 3,5 тысячи человек.

Кроме того, фестиваль вареников заряжает обычных белгородцев на добрые дела. Так, в одном из белгородских ресторанов вместе с командой волонтёров налепили этим субботним утром более двухсот вареников, чтобы раздать их малоимущим горожанам. Ежедневно у женского монастыря проходит раздача еды всем, кто в ней нуждается, и сегодня она была символичной по случаю городского праздника.

На площадке фестиваля белгородцы смогут посетить уличные театры, принять участие в конкурсах и розыгрышах, викторинах и других программах.

Праздник завершится выступлением группы «Градусы» на Соборной площади.