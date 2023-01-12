Белгородский губернатор проверил, как восстанавливается Шебекино после постоянных обстрелов

40 % разрушений полностью восстановлены. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов осмотрели восстановительные работы на обстрелянных территориях. Во время поездки в округ они пообщались с жителями как вновь поврежденных домовладений, так и тех, что уже успели восстановить.

Как сообщил глава региона, на сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40 % случаев все полностью восстановлено. Собственники подписали расписки о том, что претензий к качеству работ нет.

Средства на восстановление выделены из резервного фонда Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Но объем восстановительных работ еще очень большой. Только за последний обстрел пострадало еще 54 жилых помещения. Сейчас строительные бригады делают последние замеры, часть окон уже в процессе изготовления, - сказал Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в двухэтажном доме на Октябрьской, в крышу которого попал снаряд еще в ноябре, уже заменили кровлю, окна, все перекрытия и утеплили их. Также полностью заменили систему электроснабжения, теплоснабжения. Сейчас идет ремонт мест общего пользования и квартир на втором этаже, заказана мебель и бытовая техника. Весной здесь утеплят фасад и благоустроят территории. Средства на это выделены из резервного фонда области.