В Белгороде водитель такси избил клиента бамбуковой палкой

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одно из медицинских учреждений Белгорода за помощью с закрытой черепно-мозговой травмой обратился 37-летний житель областного центра. По его словам, телесные повреждения он получил во время конфликта с водителем такси.

- Участковые установили личность подозреваемого. По подозрению в совершении преступления был задержан 54-летний местный житель, - об этом сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, потерпевший со своим приятелем ночью вызвали такси. По дороге между ними и водителем произошел конфликт. В итоге таксист высадил пассажиров на остановке. Выходя из автомобиля, один из клиентов высказал вслед уезжающему водителю свое недовольство. В ответ на нелицеприятные реплики в свой адрес подозреваемый взял из машины бамбуковую палку и набросился с нею на оппонента, после чего скрылся. Согласно заключению медиков, здоровью белгородца причинен легкий вред.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде таксиста подозревают в краже денег у пассажирки.