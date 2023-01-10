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Происшествия9 января 2023 21:35

В Белгороде водитель такси избил клиента бамбуковой палкой

Согласно заключению медиков, здоровью белгородца причинен легкий вред
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одно из медицинских учреждений Белгорода за помощью с закрытой черепно-мозговой травмой обратился 37-летний житель областного центра. По его словам, телесные повреждения он получил во время конфликта с водителем такси.

- Участковые установили личность подозреваемого. По подозрению в совершении преступления был задержан 54-летний местный житель, - об этом сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, потерпевший со своим приятелем ночью вызвали такси. По дороге между ними и водителем произошел конфликт. В итоге таксист высадил пассажиров на остановке. Выходя из автомобиля, один из клиентов высказал вслед уезжающему водителю свое недовольство. В ответ на нелицеприятные реплики в свой адрес подозреваемый взял из машины бамбуковую палку и набросился с нею на оппонента, после чего скрылся. Согласно заключению медиков, здоровью белгородца причинен легкий вред.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде таксиста подозревают в краже денег у пассажирки.

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