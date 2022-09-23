В белгородском ПВР беженец из Харьковской области смог отыскать семью

Владимир Мартынков и его семья пересекли границу, разлучившись друг с другом. Фото: принтскрин видео.

Трогательной историей Владимира Мартынкова из Чугуевского района Харьковской области поделились волонтеры Народного фронта в Белгородской области. Мужчина прошел десятки километров, чтобы оказаться на территории России, но проделал весь путь отдельно от своей семьи.

Уже находясь в пункте временного размещения беженцев в Белгороде, Владимир рассказал, как уходил от обстрелов, покидая родное село Артёмовка.

- Жена, два сына, невестка и внучок маленький, 1,5 годика всего. Разделились, так получилось… Мы в Бурлуку были, а жена с сыном с семьей поехали заправляться к нам домой. А я остался, к знакомым побежал, - вспоминает Владимир.

Когда началась бомбежка, все убегали как могли. Мужчина делится, что, скорее всего, его семья вернулась за ним, но не обнаружила на месте и от испуга сразу поехала на границу. Владимир прождал их пол дня. Потом пришло сообщение о том, что приближаются войска. Медлить уже было нельзя, пришлось бежать.

- Я пешком, полями, короткими дорогами… Не знаю, сколько шел. Здесь уже девушка-волонтер сказала, что 37 километров прошел, - рассказывает мужчина.

Уже в пункте временного размещения в Белгороде Владимир встретил знакомых, которые сообщили хорошую новость – его семья тоже пересекла границу. Мужчина улыбается, мол, бежал ни с чем, как есть – вещей нет, волонтеры одевали уже в ВПР, и паспорт в сумочке у жены остался.

А спустя два дня еще одно радостное известие – сотрудники ФМС нашли семью Владимира. И в скором времени они встретятся.