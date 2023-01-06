Ревнивый белгородец зарезал подругу на глазах ее 9-летнего сына

Когда эмоции превысили допустимый градус, злоумышленник взял кухонный нож и пырнул даму ножом в живот и шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По версии следствия, вечером 4 января 28-летний житель Грайворонского района находился в доме своей знакомой в селе Санково. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

- Между женщиной и мужчиной произошел конфликт на почве ревности. Когда эмоции превысили допустимый градус, злоумышленник взял кухонный нож и пырнул даму ножом в живот и шею. Сделал он это в присутствии 9-летнего сына женщины, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по региону.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся. В полицию о произошедшем убийстве сын погибшей, позвонив по телефону. По неофициальной информации, у женщины было четверо детей. Самому младшему из них – две недели.

- Сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из СК РФ установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 28-летний местный житель. Мужчина прятался в лесу, где и был задержан оперативниками. Материал по данному факту передан в следственные органы, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В соответствии с ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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