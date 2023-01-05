Белгородская область готовится встречать Рождество Христово

Фото Екатерины ПАПАКИНОЙ.

Как сообщают в Белгородской митрополии, 6 января, в Рождественский Сочельник, митрополит Иоанн возглавит богослужения в храмах Старого Оскола. В частности, в 9.00 совершит чтение Царских Часов и Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе, а вечером того же дня, в 22.00 - возглавит Рождественское богослужение в храме Рождества Христова.

7 января в областном центре традиционно состоится Крестный ход: в 14.45 процессия начнет движение от Спасо-Преображенского кафедрального собора на Троицкую площадь к зданию Белгородской митрополии, где будет совершена рождественская вечерня.

Владыка Иоанн. Фото из архива Белгородской митрополии.

Накануне праздника Владыка Иоанн обратился к жителям области с традиционным посланием. В нем глава Белгородской митрополии подчеркивает особую важность объединения и милосердия:

«Таинственное Боговоплощение Сына Божия непостижимо для человеческого разума, как и Сам Христос – Спаситель мира. Христианство, распространившись по всей Вселенной, дало теологическое основание культурам и государствам. Это особенно важно помнить сегодня, когда не прекращаются попытки разобщить народы и лишить их начал соборного жительства.

Благая весть, принесенная Христом, – это всеобъемлющий принцип бытия. Во времена земной жизни Христа Его принимали за иудейского проповедника и ждали, когда наступит время Его царствования. В дальнейшем Его сравнивали с учителями мудрости, подобными Будде или Конфуцию, а латиноамериканские последователи «богословия освобождения» называли Его социалистом.

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие на просторах Святого Белогорья! Богомладенец Христос воспитывает, научает, направляет нас Евангельским путём. Мы живём в эпоху скорбей, страданий и стремительных перемен, но, как говорил один из русских философов: «в русской печи всё переплавится». И нам нельзя отстраняться от действительности.

Слёзы матерей, кровь совсем юных воинов, разлуки и разрушения – всё победит Христос, если Он будет в наших сердцах. Мы должны призывать людей к жертвенности, милосердию и любви, ведь в любви, по слову апостола Иоанна, «нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх».

Богомладенец Христос с нами! С нами Бог!

Сердечно поздравляю всех вас с Новолетием благости Божией – 2023 годом и с Рождеством Христовым!

Христос рождается – встречайте! Христос рождается – славите!»