Белгородский «Салют» одержал самую крупную с сентября 2021 года победу – 7:0

Николай Бояркин (№ 8) оформил дубль на 57-й минуте. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня, 18 сентября, в матче 11-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал дома пензенский «Зенит». Вслед за разгромной победой над «Коломной» (4:0) подопечные Виктора Навоченко добились самого крупного за последний год выигрыша.

Дубли Николая Бояркина (5-я, 57-я) и Александра Канищева (7-я, 42-я), а также точные удары Артема Малахова (20-я), Дениса Дегтева (68-я) и Владислава Сухова (90-я+) обеспечили победу «Салюту» с хоккейным счетом 7:0.

Этот успех стал самым крупным для белгородцев с сентября прошлого года, когда в Воронеже был разгромлен дубль «Факела» (8:0). Что же касается серии из двух кряду крупных побед, то в последний раз подобное «Салюту» удавалось сделать в июне этого года, когда в Белгороде поочередно были обыграны дубль хабаровского СКА (3:0) и «Саранск» (4:0).

«Салют»: Ковалев, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Кудреватый, Белобаев (Радостев, 72), Малахов (Сошников, 74), Дудайти (Дегтярёв, 65), Бояркин (Матвевнин, 65), Дёгтев (Сухов, 72), Канищев.

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 26-ю очками. Далее следуют «Салют» - 23 балла. В ТОП-3 также входит саратовский «Сокол» (21). В 12-м туре наши парни сыграют 22 сентября опять же с «Зенитом», но теперь уже в Пензе (12-е место, шесть очков).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов упрочил единоличное лидерство – у него стало семь точных ударов. Ближайшие преследователи - Иван Хлебородов из «Калуги», Алексей Баев из владивостокского «Динамо» и Валерий Альшанский из долгопрудненского «Космоса» - отличились по пять раз.