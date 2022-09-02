На месте пострадавшего 3 июля частного сектора в Белгороде может появиться детский сад

По словам губернатора, восстановить дома на прежнем месте хотят лишь восемь жителей. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

Судьба пострадавшего при обстреле частного сектора Белгорода остается неопределенной. После сноса не подлежащих восстановлению домов здесь образовалась пустующая площадка. Вернуться на прежнее место хочет лишь часть хозяев. Недавно губернатор Вячеслав Гладков провел очередную встречу с жителями улицы Маяковского.

- Главный вопрос - что будет на пустом участке земли, где раньше находились разрушенные дома. Повторюсь: с первого дня мы начали работы по восстановлению там, где это было возможно. Я надеюсь, жители видят, что все работы и общение идут с большим уважением. Произошедшее - наша общая беда, - отметил Вячеслав Гладков.

По его словам, из 642 поврежденных квартир снести пришлось 27 помещений. Восемь собственников скоро отпразднуют новоселье в новых домах или квартирах. Договоры купли-продажи уже подписаны. Два жилых помещения находятся на стадии сделки.

- Девять жителей сейчас рассматривают различные варианты, и только восемь просят восстановить их дома на том же месте. Одна из основных проблем - разные точки зрения у жильцов: кто-то хочет продать землю, кто-то получить достойную компенсацию или новое жилье, - рассказал Вячеслав Гладков.

Глава региона встретился с жителями пострадавшей при обстреле улицы Маяковского. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

В качестве альтернативы предлагается рассмотреть строительство на этом участке детского сада или общественного пространства. Губернатор отметил, что в любом случае необходимо договариваться.

- На следующей неделе с каждым жителем, чье имущество пострадало 3 июля в Белгороде, будут проводиться индивидуальные встречи, где мы вместе будем продолжать пытаться найти компромиссное решение. Мне бы очень хотелось закрыть этот вопрос до начала отопительного сезона, - добавил глава региона.