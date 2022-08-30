Полиция опубликовала видео с извинением белгородца, разгромившего кашпо в парке Победы

Полиция нашла парня, испортившего цветочную композицию на мосту в парке Победы. Фото: скриншот видео.

В сети Интернет появилось еще одно видео с парнем, разгромившим кашпо на мосту в парке Победы города Белгорода. На этот раз – из отдела полиции. Первую скандальную запись с его участием региональные паблики опубликовали несколько дней назад. Реакция аудитории была вполне ожидаемой: пока десятки людей готовят город к фестивалю и стараются преобразить улицы, другие, не задумываясь, уничтожают эту красоту и чужой труд.

Героев любительского «кино» быстро нашли. Исполнителю главной роли, как оказалось, двадцать лет. Находясь в отделе, юноша был уже куда меньше преисполнен важности. Судя по тому, что парень рассказал полицейским, руки в кашпо с цветами он запустил не просто так.

- Девочке подарить хотел. Получилось так, что вырвал с корнями, - объясняет свой поступок молодой человек.

Казалось бы, романтика… Только вот бесцеремонно выдранные из горшка и сброшенные в воду растения, а также обилие бранных слов из уст молодежи, как-то уж сильно портят впечатление. На вопрос сотрудника полиции был ли молодой человек трезвым, парень отвечает:

- Чуть-чуть нет.

Кто знает, как отреагировали родители на «минуту славы» своих чад в Интернете, но городские утки, наблюдавшие за всем вживую, наверняка, покраснели. В итоге юноша, вроде бы, раскаялся в своем поступке и даже извинился перед белгородцами «за принесенные неудобства и ущерб». Несмотря на это, из отдела он ушел с протоколом. Парня привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. К слову, за такое правонарушение можно схлопотать и пятнадцать суток.

Что касается спутниц «чуть-чуть нетрезвого» молодого человека, то их вычислили еще раньше. Как выяснилось, девушкам всего по пятнадцать лет. С юными леди полицейские тоже провели профилактическую беседу, а в отношении родителей составили проколы за ненадлежащее воспитание детей.