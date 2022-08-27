Владимир Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля в Белгороде. фото: с сайта kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил белгородцев с открытием юбилейного фестиваля «BelgorodMusicFest Борислав Струлёв и друзья». Он стартовал 26 августа масштабным концертом на Соборной площади. Одним из самых долгожданных для зрителей стало выступление народного артиста Олега Газманова. Многотысячная аудитория тепло приветствовала звезду, подпевая: «Вперед, Россия!». Вечером на сайте Кремля опубликовали приветственное обращение Владимира Путина к участникам и зрителям фестиваля.

- Уже в десятый раз Белгород тепло встречает талантливых артистов и гостей из многих регионов страны, представляет на своих концертных площадках широкую палитру музыкальных произведений самых разных жанров: классика и джаз, эстрадные и народные песни, фрагменты из популярных опер и оперетт. И конечно, отрадно, что нынешний фестиваль пройдет под открытым небом, а это значит, что огромное количество зрителей смогут познакомиться с творчеством известных коллективов и исполнителей, ощутить мощную, вдохновляющую энергетику высокого искусства, - отметил глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что юбилейный фестиваль запомнится яркими выступлениями и будет способствовать популяризации великих традиций отечественной культуры.