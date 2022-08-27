На Белгородчине побывал космонавт Олег Новицкий

Олег Викторович прибыл в регион по приглашению Белгородской митрополии. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Встречи космонавта с общественностью проводились в рамках поддержки «Роскосмосом» деятельности Русской Православной Церкви по оказанию социальной помощи беженцам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Олег Новицкий – российский летчик-космонавт, Герой РФ, трижды выполнивший выход в открытый космос общей протяженностью более 21 часа. Удивительно простой и легкий в общении, он сразу покорил слушателей своей улыбкой и чувством юмора. Предварял общение в пункте временного размещения показ фильма об экспедициях Новицкого на Международную космическую станцию. Который, кстати, сам наш герой комментировал достаточно эмоционально – признавался, что до этого момента ленту не видел.

После того, как взрослые перестали смущаться камер, а младшее поколение увлеклось и дало свободу фантазии, вопросы посыпались на Олега Викторовича как из рога изобилия. Интерес вызывали не только тонкости подготовки к полету и работы в космосе, встречи с НЛО или высадка на другие планеты, но и бытовые моменты жизни на МКС.

Вопросы были и серьезными, и не очень - на каждый из них спикер отвечал подробно, открыто и образно. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Например, делают ли космонавты уборку? Делаем, отвечает Новицкий. Чистка пылесосом и влажная уборка – процесс регулярный и обязательный. А какие личные вещи можно взять с собой в полет? Ровно 1 килограмм на одного члена экипажа (все «пожитки» предварительно взвешивают вплоть до 1 грамма из-за сложных настроек корабля для осуществления полета) и это не должны быть колющие, стеклянные и другие травмоопасные предметы. А какой язык общения на МКС? Вплоть до выразительной мимики и жестов, смеется космонавт. В ходу и английский, и русский – главное понимать друг друга.

И, конечно, один из главных вопросов: какая она, наша планета, с высоты сотен километров?

- Когда я впервые увидел ее, смог вглядеться в бесконечную красоту Земли, то испытал щенячий восторг, - признается Новицкий. – Именно там, глядя сверху, приходит понимание: мы должны беречь нашу планету, быть ответственными за свои поступки. Сверху видно, что между странами нет границ, континенты едины – так и нам надо перестать вести войны, выяснения, разграничения. Это наш общий дом, который важно любить, ценить и сохранять.

Новицкий признается, что в детстве хотел стать капитаном дальнего плавания, а чтобы поступить в летное училище, висел часами на турнике – пару сантиметров по нормативам не дотягивал. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Космонавт говорит, что всегда в полетах пытается отыскать на земном шаре свой родной город – он родился в Беларуси, в небольшом городке Червень Минской области. Признается, что очень необычно со станции выглядит северное сияние, изумрудное и необыкновенно красивое. А еще – что ему несказанно повезло отправиться в космос: пусть от зачисления в отряд космонавтов до первого полета занял всего 5 лет, небывало короткий срок по меркам космонавтики.

А потому Олег Викторович призывает не бояться ставить перед собой амбициозные цели, и уверен, что эта их высота мобилизует и придает сил достигать желаемого. Главное – идти своим путем честно, не по головам, верить в успех и уважать окружающий мир.