Белгородские автоинспекторы пришли на выписку к женщине, которую недавно сопровождали в роддом

Малышка появилась на свет спустя десять минут, после того как маму доставили в роддом. фото: УМВД России по Белгородской области.

23 августа белгородские автоинспекторы сопровождали в роддом семейную пару. На подъезде к областному центру к ним за помощью обратился житель Строителя. Он вез супругу в перинатальный центр. Мужчина опасался, что из-за плотного транспортного потока вовремя не успеет доехать до больницы. Сотрудники ГИБДД согласились помочь и оперативно сопроводили семейную пару. В роддоме их уже ждали врачи. Спустя десять минут после прибытия малышка появилась на свет.

В конце недели сотрудники ДПС пришли на выписку в перинатальный центр, чтобы поздравить счастливых родителей.

- Спасибо большое. Наверное, до конца жизни буду благодарна. Ну, так получилось, бывает, это вторые стремительные роды, - поделилась мама малышки.

Папа девочки, встречая супругу вместе со старшим сынишкой, заметно волнуется. Возле роддома их ждут родственниками с цветами.

- Переживали, что будем принимать роды в машине. Ехали уже с мыслью о том, что, если сотрудников встретим, то пригласим их, по-видимому, с собой проехаться. Большую благодарность хочется выразить им, потому что, думаю, без них мы бы точно не доехали, - рассказал отец.

Встречать новорожденную полицейские пришли не с пустыми руками. Они подарили девочке автолюльку. Говорят: «Ребенок с рождения должен приучаться соблюдать ПДД».