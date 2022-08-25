Олег Газманов посетил место трагедии, которая произошла в Белгороде 3 июля

Олег Газманов посетил подвергнувшийся обстрелу со стороны Украины микрорайон Белгорода. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Приехавший на музыкальный фестиваль в Белгород Олег Газманов посетил место трагедии, которая произошла 3 июля. Напомним, ночью город подвергся обстрелу со стороны Украины. Основной удар пришелся на частный сектор. В результате погибли пять мирных жителей. Повреждения получило множество домов, расположенных в микрорайоне. Народный артист России вместе с губернатором возложил цветы к народному мемориалу и прошелся по улицам, которые располагались в эпицентре взрыва.

Народный артист России почтил память погибших мирных жителей. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

- До сих пор помню каждую минуту этого самого длинного дня. Но, несмотря на давление, несмотря на напряженность ситуации, мы ежесекундно должны помнить: нас не сломить! – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.