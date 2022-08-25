В Белгороде медики пять часов боролись за жизнь харьковчанина со сквозным ранением сердца

Военные эвакуировали раненого и передали медикам. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгороде врачи второй городской больницы спасли жителя одного из приграничных сел Харьковской области. Мужчину со сквозным ранением сердца эвакуировали российские военные. Его сразу же передали медикам скорой помощи.

- Травмы были достаточно тяжелыми. Военные оказали ему первую помощь. В ходе транспортировки мы обеспечили пациенту поддерживающую терапию, подключили к аппарату ИВЛ, контролировали функции органов дыхания, сердцебиения. Везли его как могли быстро. Не дали умереть парню, - рассказал фельдшер бригады скорой помощи Владимир Максимов.

Состояние пациента было тяжелым. Он потерял больше двух литров крови. Медики оперативно обследовали мужчину с применением СКТ.

В скором времени пациента планируют выписать. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

- У больного были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости, которые привели к сквозному ранению сердца, повреждениям легкого, селезенки, печени. Также имелись тяжелые травмы верхних и нижних конечностей, - вспоминает хирург второй горбольницы Вадим Прах.

Из-за того, что осколок прошел через левые и правые желудочки сердца, открылось массированное внутреннее и наружное кровотечение. Врачи почти пять часов боролись за жизнь мужчины. Им удалось восстановить работу сердца и устранить повреждения других внутренних органов. Медики смогли, несмотря на тяжелые травмы, сохранить пациенту правую ногу. К концу операции он потерял порядка четырех литров крови. Восемь суток мужчина провел на интенсивном лечении в реанимации. В настоящее время его уже перевели в травматологию.

- Сейчас он выздоравливает, проходит необходимую реабилитацию. В скором времени планируем его выписать. Возможности современной медицины позволят ему вернуться к обычной жизни, – рассказал главврач Роман Проценко.