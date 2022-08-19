В Белгородской области от Красного Креста помощь получили более 830 беженцев

Мобильный пункт Российского Красного Креста работает по нескольким направлениям.

За первый месяц работы в Белгородской области мобильного пункта Красного Креста помощь от него получили более 830 беженцев и переселенцев с территорий Донбасса и Украины. Он открылся 19 июля и представляет собой большую надувную палатку площадью в 43,2 кв.м. Постоянно в ней находятся четыре специалиста.

В мобильном пункте беженцам и переселенцам помогают пройти регистрацию, выдают гуманитарку, организуют досуг детей. Пока родители заняты оформлением документов, малыши могут поиграть, отдохнуть или посмотреть мультики.

Гуманитарную помощь здесь уже получили 334 человека. Еще 176 была оказана психологическая поддержка. Пятеро из них – дети. Еще 140 человек обратились с заявлениями о получении прямых материальных выплат от РКК.

- Кроме того, 49 человек получили сим-карты с льготным тарифом, а 98 подали заявки на восстановление семейных связей. С другими вопросами к нашим специалистам, работающим в пункте, обратились 37 человек, – председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Мобильный пункт электрифицирован. В нем есть средства мобильной и спутниковой связи, термопод и кулер, кондиционер и тепловая пушка, а также сенсорная комната для психологической разгрузки.

С 18 февраля при поддержке Российского Красного Креста было собрано и доставлено 1 600 тонн гуманитарной помощи. Ее получили более 100 тысяч человек, находящихся в 41 регионе РФ.