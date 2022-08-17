Стала известна программа самого яркого фестиваля осени «Белгород в цвету»

В течение трех дней Белгород погрузится в цветочную сказку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В первые выходные осени со 2 по 4 сентября в Белгороде уже во второй раз пройдет масштабный фестиваль «Белгород в цвету». На три дня областной центр буквально будет утопать в цветах.

Как и в прошлом году, основной площадкой цветочного праздника станет Центральный парк им. Ленина. Здесь можно будет увидеть концептуальные городские сады, авторские арт-объекты и детские инсталляции из цветов. На улице 50-летя Белгородской области будет проходит конкурс на лучшее оформление клумб и фасадов зданий. Там же развернется и гастрономический фестиваль, где каждый найдет угощение по вкусу под открытым небом.

Основная конкурсная программа поделена на 4 кластера. Среди профессиональных

Муниципалитеты области представят в композициях культурное наследие края. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ландшафтных дизайнеров пройдет конкурс «Сады России – время процветать!». Здесь участники с опытом подготовят 20 креативных ландшафтных зон. На суд гостей фестиваля предстанут концептуальные городские и загородные сады, созданные в сотрудничестве с предприятиями Белгородской области.

Среди студентов пройдет конкурс «Новые имена». Начинающие дизайнеры профильных учебных заведений представят на суд жюри свое видение преобразования города. Как и в прошлом году в отдельной номинации «Приезжайте в гости к нам» поборются тематические сады районов Белгородской области. Каждый из них в цветочной композиции отразит оригинальность и культурное наследие края.

Городские и загородные сады дизайнеры создадут в сотрудничестве с предприятиями региона. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Детское творчество на фестивале будет представлено сразу в двух номинациях: «От Лукоморья до Белогорья» и «Аленький цветочек». Принять участие могут ребята от 5 до 17 лет. Полет фантазии не ограничен.

Как сообщили в мэрии Белгорода, на студенческий конкурс уже поступило 24 заявки. В Центральном парке уже вовсю началась подготовка – определены места для будущих садов. Свои проекты на фестиваль представили учащиеся 4 вузов и 6 учреждений СПО. Лучшие проекты будут реализованы на площадках в парке, а во время фестиваля предстанут на окончательный суд посетителей и профессионалов.