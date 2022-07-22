Под Белгородом пенсионер МВД и священник предотвратили особо тяжкое преступление

Врио начальника ОМВД России по Белгородскому району Роман Фурсов и священник Александр Александров. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Поздно вечером 18 июля с остановочного комплекса в поселке Северный раздавались крики. Проживающий неподалеку священник Александр Александров выглянул в окно и, увидев мужчину, который жестоко избивал женщину, поспешил ей на помощь. К месту происшествия подбежал и пенсионер МВД Юрий Русалев. Находящийся на заслуженном отдыхе сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Белгороду вызвал полицию и догнал попытавшегося скрыться мужчину с топором. Вместе со священнослужителем они связали злоумышленнику руки ремнем и удерживали его до приезда правоохранителей.

Пострадавшая женщина с травмами была доставлена в медицинское учреждение, а ее муж задержан. В настоящее время местная жительница уже пришла в сознание. Материал по факту причинения ей телесных повреждений передан в Следственный комитет.

Врио начальника ОМВД России по Белгородскому району Роман Фурсов и пенсионер МВД Юрий Русалев (справа). Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Врио начальника ОМВД России по Белгородскому району Роман Фурсов вручил мужчинам благодарственные письма и поблагодарил их за помощь, решительные действия и активную гражданскую позицию.