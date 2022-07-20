В Белгородской области после обстрела украинскими ВС погиб 64-летний мужчина

11 мая в Белгородской области погиб первый мирный житель с начала спецоперации на Украине. Фото Владимира НОСОВА.

- Сегодня, 20 июля, был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р. Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей. По селе Журавлевка - видимых повреждений нет, обследование продолжается.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства.

11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.