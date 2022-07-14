Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в пострадавшем от обстрела микрорайоне Белгорода некоторые жильцы специально портят имущество

В частном секторе, по словам мэра, 13 домов нужно строить заново. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

В пострадавшем от обстрела микрорайоне Белгорода продолжаются восстановительные работы. 13 июля информационный центр на улице Маяковского в очередной раз посетил мэр города Антон Иванов. По словам главы городской администрации, власти максимально собрали информацию обо всех повреждениях.

- Цифры такие: 38 многоквартирных дома и 592 квартиры, 70 частных домов. В многоквартирных домах в первую очередь устанавливают новые окна, уже смонтировали более 1150. На втором этапе строители возьмутся за дополнительные работы – реестр повреждений внутри помещений уже есть, - рассказал Антон Иванов в своем телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне во время прямой линии отметил, что некоторые жильцы попытались использовать ситуацию, чтобы за счет других источников сделать ремонт.

- Начинают разбивать кафельную плитку, окна, - рассказал глава региона.

По его словам, вопрос, касающийся возмещения ущерба, будут рассматривать в зависимости от дохода жильцов.

Восстановительные работы планируют завершить до 1 августа. Что касается частного сектора, то, по словам мэра, 13 домов нужно строитель заново.

- 54 ремонтируются, на шести участках демонтировали разрушенные сооружения, - отметил Антон Иванов.

Напомним, по возникающим вопросам жильцы могут обратиться в информационный центр. Он работает в 19-й управе на Маяковского, 20 «Б» ежедневно с восьми утра до восьми вечера.