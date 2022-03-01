«Свои» обстреляли, «оккупанты» спасли: российские военные помогли родить беженке из Харькова

Светлана рассказала о рождении своей внучки. Фото: Виталий СОЧКАН

- Разорвали белую простынь и вывесили с двух сторон машины: показывали, что мы не военная техника. И тут справа раздался взрыв. По нам начали вести огонь. Осколками снаряда разбило боковое стекло - оно посыпалось на лежавшую на сиденье дочь...

Та самая машина. Фото: Виталий СОЧКАН

Так о событиях раннего утра 27 февраля рассказывает наша собеседница Светлана. Имена участниц этой истории изменены по их просьбе: на Украине у них остались родственники, за жизни которых они переживают. Как, впрочем, и за свои: женщины все-таки планируют когда-то вернуться в родной Харьков.

С мамой 25-летней роженицы мы беседуем в пункте временного размещения, действующего на территории Белгородского района. Беженцев разместили здесь после пересечения границы.

- Все закончилось благополучно, у меня родилась внучка, - поделилась радостной новостью харьковчанка. - Девочку осмотрели врачи, она здоровенькая, вес 3 500. Здорова и моя дочь. С нетерпением жду ее выписки.

Но это сейчас они спокойны - все волнения уже позади. А ведь совсем недавно события в их истории развивались как в настоящем боевике…

Так выглядит пункт приема беженцев. Фото: Виталий СОЧКАН

«СКОРАЯ НЕ ПРИЕДЕТ»

С ночи у будущей мамочки начались схватки.

- Мы были готовы к этому, - рассказывает Светлана. - Должны были выезжать в роддом, ждали скорую. Однако не дождались. Нам сообщили, что в связи с изменившимися обстоятельствами машина к нам приехать не сможет. Врач, которая «вела» дочь, сказала по телефону: «Не переживайте. Если что, я буду на связи. Роды проведем в домашних условиях. Я буду вас вести».

Женщины все же решили проехать сами. Помогли соседи: вызвались отвезти на своем автомобиле в больницу. Однако их без всякого объяснения причин не пропустили украинские военные.

- Мы приняли решение на месте - ехать в Белгород (между двумя городами по трассе не больше 80 км, - ред.). Другого пути не было, как, впрочем, и времени. Быть может, случилось бы это летом - я и смогла принять роды у дочери, но на тот момент никак. У нас отключили свет - отопление завязано на электричестве, в доме холодно. Я боялась простудить и дочь, и будущую внучку, - рассказывает, тяжело вздыхая, Светлана.

«ЗА ВЗРЫВАМИ ПОСЛЕДОВАЛИ ВЫСТРЕЛЫ»

Переднее сидение разложили, потому что беременная Надежда сидеть уже не могла. В салоне сзади потеснились будущая бабушка и сын водителя. Двигатель загудел - и машина двинулась в сторону границы.

Поехали по объездной дороге, которая вела к таможне. Тут-то и начался обстрел.

- В ужасе, не ожидая подобного, я закричала. За взрывами со стороны украинских военных последовали выстрелы, - вспоминает Светлана. - Не останавливаясь, мы ехали дальше какое-то время. Было очень страшно. Я помню еще один взрыв. Потом - тишина. Через какое-то время машина остановилась. Мы доехали до первого поста россиян. Они подошли к нам. И когда узнали, что мы везем роженицу, и увидели, в каком она находится состоянии, вызвались помочь.

Обстрелянная машина. Фото: Виталий СОЧКАН

«МЫ ВАС БРОСИТЬ НЕ МОЖЕМ»

Через несколько минут среди российских военных нашелся фельдшер Дмитрий. Он осмотрел Надежду, провел с ней все необходимые манипуляции. Глядя на девушку, боец сказал, что время до родов еще есть, хотя на тот момент они и готовы были уже их принять. Нашлись бинты, солдаты поднесли емкость с теплой водой. Однако решено было двигаться дальше.

- Мы вас бросить не можем в таком состоянии. Проводить - тоже. Но «зеленый коридор» обеспечим, - вспоминает слова бойцов Светлана. - «Свои» стреляли в нас, а «оккупанты» помогли.

По рации бойцы передавали от одного блокпоста до другого сообщения о едущей роженице. Машину встречали и беспрепятственно провожали дальше. Так они добрались до самой таможни «Гоптовка - Нехотеевка».

На российской стороне их уже ждали. Въехавший автомобиль тут же подогнали к зоне досмотра. Таможенники заранее вызвали скорую и приступили к оформлению документов. Через несколько минут медики уже пересаживали будущую маму в свой автомобиль.

Авто, на котором пытались добраться в роддом жители Харькова. Фото: Виталий СОЧКАН

Приехавшая врач лишь взглянула в документы, бегло осмотрела Надежду - и машина, включив сирену, в сопровождении полицейских рванула в сторону Белгорода… В больнице также все уже было готово к приему пациентки.

- Мама, - говорила после родов Надежда Светлане. - Все было так быстро и хорошо, что я даже не поняла, когда на свет появилась моя дочка и твоя внучка. Все у нас в порядке.

«НАМ НУЖЕН МИР»

Сегодня Светлана поехала к дочке в больницу. С собой она повезла объемный пакет с вещами, которые малышке и мамочке привезли местные жители: одежду, памперсы. Скоро выписка - и помощь оказалась весьма кстати.

- Мы все надеемся, что разум возобладает и беженцы вернутся в свои дома. Мы всегда жили в мире с Россией и никогда не считали ее граждан врагами, - говорит Светлана на прощание. - Мы хотим растить своих детей в мире и согласии: в семье и с соседями.

КСТАТИ

Новорожденный уже не один

Губернатор региона Вячеслав Гладков 1 марта в своем утреннем сообщении в «Инстаграме» поделился новостью: уже у двух женщин, приехавших в Белгородскую область из Харькова и Донбасса, родились дети. А чуть позже стало известно, что еще одну роженицу с Украины поместили в местный роддом.

Всего же, по сообщению облправительства, на Белгородчину уже прибыло более тысячи беженцев. 520 остановились у родственников, остальных разместили в комфортных условиях. Люди обеспечены питанием, медобслуживанием. Для них разработана и культурная программа.