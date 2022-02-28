Митрополит Белгородский призвал оказать помощь беженцам

Фото из архива пресс-службы Белгородской митрополии

В храмах Белгородчины призывают молитвенно помочь нашим соседям - священнослужители вместе с прихожанами читают молитвы о мире на земле Украины и об умножении любви и единстве Церкви.

Митрополит Иоанн обратился с архипастырским словом на тему происходящих событий к жителям региона. Владыка призвал земляков оказать посильную помощь тем, кто вынужден был покинуть свои дома из-за военных действий на юго-востоке Украины.

- К нам в область начали прибывать беженцы с Украины – их уже несколько сотен, они с детьми. Скоро потеплеет, а люди в зимней одежде, поэтому потребуется детская и взрослая одежда, предметы личной гигиены, бытовая химия - все потребуется. В Марфо-Мариинской обители мы открыли специальный пункт, - объяснил Владыка. - За каждым лагерем беженцев мы закрепили священников, которые исповедуют и причащают людей. Мы пытаемся согреть своим теплом всех прибывших. Неважно, с каких краев Украины – это нас не касается. Мы – христиане, и каждому окажем помощь!

Пункт приема вещей первой необходимости и одежды, открыт Епархией на базе Марфо-Мариинского сестричества милосердия по адресу: Белгород улица Пушкина, 19 (территория Марфо-Мариинского монастыря).