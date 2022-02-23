Белгородские хоккеисты одержали рекордную победу сезона

Особенно ударно белгородцы провели второй период (6:0). Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня на «Оранжевом льду» МХК «Белгород» убил двух зайцев.

Первый выстрел прервал затянувшуюся на четыре матчи проигрышную серию. Напомним, что на сегодняшнюю встречу с ХК «Брянск» наши парни вышли после холостого выезда по маршруту Бобров – Россошь, вместившего исключительно неудачи с общим счетом 7:14.

Второй выстрел – оформил самую крупную победу белгородцев в этом розыгрыше НМХЛ. 26 декабря наши хоккеисты одолели на своем льду мурманскую «Арктику» со счетом 8:2. Но сегодня этот результат был превзойден. Итоговый счет – 8:1.

Дублем отметился Денис Фадеев (25-я, 3:0, 34, 7:0). По разу гостей огорчили Кирилл Тютченко (12-я, 1:0), Алексей Рудаков (24-я, 2:0), Егор Домничев (25-я, 4:0), Алексей Голубев (31-я, 5:0), Илья Болдырев (33-я, 6:0) и Алексей Шаров (58-я, 8:1).

Особенно ударно белгородцы провели второй период (6:0), а точнее отрезок с 24-й по 34-ю минуту, вместивший в себя шесть точных бросков.

После сегодняшней игры «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции с 50-ю очками в активе. Выше нас располагаются «Эко-Нива-Бобров» (64), «СКА-ГУОР Карелия» (57) и «Россошь» (53). В ТОП-5 также входит питерский «Динамо-Юниор» (43).

Теперь завтра, 24 февраля, белгородцы на «Оранжевом льду» во второй раз проэкзаменуют ХК «Брянск». Начало встречи в 19:00.