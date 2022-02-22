Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 февраля 2022 9:13

В Белгород приехал первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Вячеслав Гладков объяснил, почему власти отказались от идеи расселения гостей региона по детским лагерям
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Переселенцы из ЛНР и ДНР только что вышли из поезда на белгородскую землю.

Переселенцы из ЛНР и ДНР только что вышли из поезда на белгородскую землю.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 22 февраля, около 12:00 в Белгород приехал первый поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР.

На вокзал для встречи беженцев прибыл губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что региональные власти отказались от идеи расселения женщин и детей по детским лагерям. Всему виной отсутствие отопления и не самые лучшие условия для проживания в холодное время года.

Поэтому расселять жителей ЛНР и ДНР будут на базе гостиниц в трех муниципалитетах: в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе. Беженцев будут доставлять сюда централизованно. После прибытия все пройдут ПЦР-тестирование и полное медицинское обследование.

Как сообщалось ранее, в Белгороде начал работу пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры принимают детское питание, одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также воду и продукты с долгим сроком хранения: макароны, крупы, консервы и т.п.

Украинский кризисКАРТИНА ДНЯ