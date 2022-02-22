В Белгород приехал первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Переселенцы из ЛНР и ДНР только что вышли из поезда на белгородскую землю. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 22 февраля, около 12:00 в Белгород приехал первый поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР.

На вокзал для встречи беженцев прибыл губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что региональные власти отказались от идеи расселения женщин и детей по детским лагерям. Всему виной отсутствие отопления и не самые лучшие условия для проживания в холодное время года.

Поэтому расселять жителей ЛНР и ДНР будут на базе гостиниц в трех муниципалитетах: в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе. Беженцев будут доставлять сюда централизованно. После прибытия все пройдут ПЦР-тестирование и полное медицинское обследование.

Как сообщалось ранее, в Белгороде начал работу пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры принимают детское питание, одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также воду и продукты с долгим сроком хранения: макароны, крупы, консервы и т.п.