22 февраля в Белгород приедет первый поезд с беженцами из Донбасса

Первые беженцы в соседний Воронеж приехали утром 20 февраля. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Завтра, 22 февраля, в Белгород приедет первый поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Точное время прибытия пока неизвестно.

Суммарно в Белгородскую область приедут 528 человек. Почти половина из них (245) – дети до 17 лет, шестерым из них нет и одного года. Есть беременные женщины и инвалиды-колясочники.

Пункты временного размещения жителей ЛНР и ДНР организуют на базе гостиниц в трех муниципалитетах: в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе. Беженцев будут доставлять сюда централизованно. После прибытия все пройдут ПЦР-тестирование и полное медицинское обследование.

Как сообщалось ранее, в Белгороде начал работу пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры принимают детское питание, одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также воду и продукты с долгим сроком хранения: макароны, крупы, консервы и т.п.

Тем временем, в соседнем Воронеже развернули четыре пункта для беженцев, там разместили 603 человека, среди них 261 ребенок. В регионе уже созданы 42 пункта для размещения людей из ЛНР и ДНР. Они рассчитаны на прием 4502 человек.

Отметим, что эвакуация мирных жителей из Донбасса на территорию России началась 18 февраля. Луганскую и Донецкую области из-за напряженной ситуации покинули уже порядка 100 тысяч беженцев, 21 тысяча из них – только за последние сутки. По информации МЧС России, в 43 регионах подготовлено почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находятся еще 149 ПВР емкостью на более 54 тысячи мест. Всего на территории четырех субъектов ЦФО в ПВР размещено около 10 тысяч человек, в том числе более 4,5 тысяч детей.