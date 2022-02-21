Голливудская пара David Murrietta Jr. и Alexandra Creteau вместе выступают за социальное равенство

Дэвид и Александра хотят обратить внимание на практику судебной системы. Фото: личный архив героев публикации.

Актер, модель и инфлюэнсер Дэвид Мурриетта-младший и его жена, украинская актриса Александра Критоу, используют свою известность, чтобы привлечь внимание к критическим социальным проблемам, таким как неравным возможностям, расизме и дискриминации.

Дэвид и Александра хотят обратить внимание на практику судебной системы, в том числе на случаи, когда более богатые люди получают возможность воспользоваться своими связями и финансами и получать мягкие приговоры, в то время как те, кто находится в более неблагоприятном положении, вынуждены заплатить большую цену.

Дэвид Мурриетта знаком с системой правосудия, поскольку служил в правоохранительных органах до того, как серьезная травма колена больше не позволила ему продолжить эту работу. Он также имеет дипломы в области уголовного правосудия и бизнеса.

Фото: личный архив героев публикации.

David Murrietta работает в качестве каскадера и актера на разных проектах в Голливуде, его последняя каскадерская роль была в фильме от Marvel «Черная вдова». Он также актер, снимающийся в телевизионных шоу и в фильмах.

Его последняя роль в фильме "Taps" рассказывает историю скорбящего отца по своему сыну, который умер после посттравматического стрессового расстройства, это является важной проблемой среди ветеранов, проблема дорога его сердцу.

Фото: личный архив героев публикации.

«Разговор вокруг этой проблемы должен продолжаться, и следует поощрять любые усилия по оказанию помощи ветеранам», — сказал David Murrietta.

Александра Критоу, бывшая чемпионка по каратэ-до, работала на съемочных площадках больших фильмов и сериалов, как «Американская история ужасов» и «Люди Икс: Новые мутанты». Но, ее последний фильм «Сканер памяти» больше всего понравился Александре, поскольку она играет роль русского нейробиолога, работающего над перестройкой системы уголовного правосудия. Когда в конце этого года фильм выйдет на большой экран, Александра надеется, что посыл о текущем состоянии американской системы правосудия будет услышан.

Фото: личный архив героев публикации.

«Особенно то, как это сфальсифицировано в пользу богатых и знаменитых», — сказала Александра.

В дополнение к своей актерской карьере David Murrietta и Alexandra Creteau активны в социальных сетях, имеют множество подписчиков в Instagram (@alexandracreteau и @david_murrietta) и насчитывают более 11 000 подписчиков на своем канал YouTube, Dalex Vlogs. Пара размещает лайфстайл и фешен контент на своих инстаграм страницах, а на своем ютуб канале снимает повседневные влоги о своей жизни в Голливуде, так же пара снимает видео болтологического характера на разные темы и делится своими путешествиями.

Пара намерена использовать аккаунты в социальных сетях как способ просвещения общественности и намерена продолжать свое стремление стать голосом жертв социальной несправедливости.

Александра сказала, что ее вдохновляют многие знаменитости, которые используют свою известность для пропаганды перемен, особенно в области климата, устойчивого развития и гендерного равенства, а также для повышения осведомленности о важности психического здоровья и активности в таких движениях, как Black Lives Matter.

Фото: личный архив героев публикации.

За пределами социальных сетей Дэвид Мурриетта и Александра Критоу проводят время, работая волонтерами в обществе, раздавая еду и одежду бездомным и помогая в центрах ухода за животными и разных мероприятиях по усыновлению животных.

«Наша известность в социальных сетях, как инфлюэнсеры может помочь нам и другим стать более сильным голосом, за которым могут последовать перемены», — сказала Alexandra Creteau.