У белгородских шахтёров появилась универсальная горная машина

Фото: Валерий Воронов.

Помните, как в детском фильме Электроник пел о том, до чего дошёл прогресс? «Вкалывают роботы, а не человек!». Эти слова приходят на ум в дренажной шахте комбината, где появилась робототехническая дистанционно управляемая машина. Правда, без участия человека всё-таки не обходится: Виталий Мишин уверенно поворачивает джойстики на пульте управления, а стоящий рядышком РОИН — «вкалывает», а точнее — бойко откалывает пласт горной породы.

— Управлять просто, как игрушкой на радиоуправлении. Пара тренировок — и ты ас! — утверждает крепильщик дренажной шахты.

Главное, по мнению Виталия, — соблюдать правила безопасности и требования заводской инструкции по эксплуатации, в том числе держать безопасную дистанцию. Это не проблема, ведь пульт «берёт» на расстоянии до пяти метров. За семь лет работы в шахте крепильщик выполнял разные манипуляции: устанавливал рамы и заливал бетоном водоотливные лотки, ремонтировал пути. Управлять подобной чудо-техникой довелось впервые. Мишин уже прошёл подготовку и теперь за пять минут меняет навесное оборудование «новобранца» и обучает коллег тонкостям работы.

Мал, да удал

Машина РОИН воронежского производителя «Гидросистемы регион» пополнила парк оборудования дренажной шахты в конце прошлого года. Небольшие параметры — метр в ширину, полтора в высоту и чуть больше двух в длину — позволили спустить технику под землю в клети для персонала. С тех пор агрегат помогает шахтёрам.

— Проходка горных выработок ведётся буровзрывным способом. В случаях, где есть риск повреждения конструкций, взрывчатку не применяем. Действуем механизированным методом. Раньше доработки выполнял человек отбойным молотком, теперь ювелирную работу доверяем технике. Таким образом минимизировали трудоёмкие ручные операции и в десятки раз ускорили процесс. Повысилась безопасность, так как человек выведен из зоны производства работ, — отмечает начальник подземного участка шахты

№ 1 Иван Ситников.

Шесть в одном

Это первая многофункциональная машина у шахтёров. Универсальности добавляют комплекты навесного оборудования, благодаря которым робота можно быстро перепрофилировать. Гидромолот помогает отсекать горную породу, захваты — перемещать грузы, бетонолом — разрушать конструкции, гидравлические ножницы — перекусывать арматуру, роторная фреза — убирать негабариты, буровое оборудование — делать шпуры (небольшие отверстия).

Скромные размеры не создают препятствий для перемещения по выработкам шахты, а электрическое питание позволяет не загрязнять выхлопными газами воздух, поэтому нагрузка на вентиляционную сеть шахты не увеличилась.

Наталья Хаустова