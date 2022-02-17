Белгородцы отметили Всемирный день православной молодежи

Фото: архив пресс-служба Белгородской митрополии.

Открытые сердца

К слову, Белгородчина начал отмечать этот международный праздник одним из первых регионов в России еще в 1994 году. Он был официально утвержден в 1992 году на XIV ассамблее глав всех поместных православных церквей. Начиная с 1994-го, для белгородцев традиционно организовываются форумы и дискуссионные клубы, мастер-классы, встречи с выдающимися людьми, концерты - в разные годы перед белгородцами выступали группа «Цветы», «Калинов Мост», театр Стаса Намина, Юлия Чичерина и другие известные творческие личности.

Нынешний год не стал исключением – и пусть эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, празднование получилось масштабным, насыщенным и богатым на добрые дела и идеи.

Открыл цикл мероприятий интеллектуальный квиз с участием 15 команд из вузов и ссузов области, прошедший в молодежно-культурном центре «Октябрь». Там же под бурные аплодисменты и всеобщие танцы прошел концерт белгородской группы «Жара».

Фото: архив пресс-служба Белгородской митрополии.

Ключевым же событием первого дня празднеств явилась встреча молодежи с выдающимися представителями различных сфер жизни. В формате открытого диалога на тему «Абсолютная свобода и кризис любви» подрастающее поколение белгородцев общалось с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном, депутатом Госдумы Наталией Полуяновой, министром культуры области Константином Курганским, руководителем психологической службы НИУ «БелГУ», Дмитрием Сазоновым и шоуменом, основателем группы «Жара» Евгением Карамышевым. Спикеры вместе с залом пытались найти ответы на актуальные вопросы о духовном росте, самопознании и самоопределении, взаимодействии с окружающим миром и нахождении внутренней гармонии.

Путь добра

Совершенно особенным стал воскресный день в селе Покровка Ивнянского района. Под лучами по-весеннему теплого солнца состоялось открытие дома-музея белгородского старца схиархимандрита Григория (Давыдова). Произошло важное событие, как для региона в целом, так и для тысяч людей, кто знал и любил этого замечательного человека, подвижника земли Белгородской.

Старец по-прежнему встречает всех входящих в Покровский храм. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

На ежегодном Епархиальном собрании духовенства города Москвы, патриарх Кирилл просил обратить особое внимание на установленный 30 октября День памяти жертв политических репрессий, призвав к поминовению всех православных христиан, безвинно убиенных богоборцами или умерших в тюрьмах и лагерях, чтить память новомучеников и исповедников Церкви Русской. И в этой связи новый белгородский объект культурного и духовного наследия стал одним из воплощений наказа Предстоятеля.

Биография старца Григория – череда удивительных встреч и событий, как скорбных, так и радостных. Он был духовным другом известного белгородского старца архимандрита Серафима (Тяпочкина), общался с ныне причисленным к лику святых схиигуменом Кукшей. Приняв монашеский постриг в 16 лет, он решил, что вся жизнь пройдет в храме. В годы репрессий батюшка был обвинен в антисоветской деятельности и арестован, многие годы провел на каторге. С 1957 года отец Григорий три десятилетия нес служение в Покровке и был духовником клириков Курско-Белгородской епархии. Трудами своими и при помощи верных духовных чад, старец восстановил храм Покрова Пресвятой Богородицы и жил до самой смерти в домике рядом с ним, принимая многочисленных гостей, нуждающихся в его духовной помощи.

Фотографии, иконы и… прялка – батюшка сам изготавливал облачение. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В 2019 году в доме произошел пожар, после чего было принято решение восстановить его и сделать музей. Был создан Попечительский Совет, также неоценимую помощь делу оказывали те, кто знал старца, и просто неравнодушные люди. И теперь белгородцы и гости региона могут познакомиться с личными вещами и фотографиями отца Григория, услышать аудиозаписи его проповедей, проникнуться духом православного быта.

В день открытия музея митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершили Божественную литургию в сельском храме. Позже Владыка отслужил заупокойную литию на могиле старца, вручил именные благодарности за помощь в создании дома-музея и совершил чин его освящения. Епископ Софроний передал в дар музею митру, подрясник, посох и письма отца Григория.

Владыка Иоанн возглавил литургию в церкви, восстановленной отцом Григорием. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Сегодня мы вспоминаем подвиг отца Григория, который возродил из руин этот храм, в трудные годы безбожия собрал общину, благословлял и утешал тысячи людей, любил каждого приходящего. Он кротко называл годы каторги курортом, где он был ближе всего к Богу. Поминайте наставников ваших и учитесь образу жизни их! Сегодняшний день – это обновление нашей духовной жизни, нашей памяти, которая и является проявлением любви, - обратился к присутствующим Митрополит Иоанн.

Музей батюшки - не только место памяти, но и центр духовного единения и просвещения. Встречи в этом доме, ароматный чай и теплые беседы за большим столом, общая молитва и совместные работы на благо прихода Покровского храма – многолетняя традиция, заложенная отцом Григорием, поддерживаемая и после его ухода. Поэтому, говоря о новом объекте на карте православной Белгородчины, жители Покровки приветливо улыбаются: добро пожаловать в мир тепла и доброты!