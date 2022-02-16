Передовые технологии в помощь белгородским металлургам

Фото: Валерий Воронов.

Четверть века назад инженеры вряд ли могли предугадать появление технологий, способных заменить карандаш или сократить создание сложного чертежа с недели до одного рабочего дня. Сегодня специалисты конструкторско-технологического отдела технического управления дирекции по ТОиР осваивают ручной 3D-сканер Go!SCAN SPARK.

С высокой точностью

Канадская новинка представляет собой комплекс: сам сканер — небольшой агрегат с четырьмя камерами, специальные метки, а также ноутбук со специализированным программным обеспечением и необходимые аксессуары, включая рюкзак. Прибор может за минуты оцифровать объект размером от дециметра до четырёх метров. Он легко справляется с моделированием как компьютерной мыши, так и ковша экскаватора. 3D-изображение сканируемого объекта тут же появляется на мониторе ноутбука. Точность измерения практически стопроцентная: погрешность — до 0,050 миллиметра.

— Оборудование приобрели по программе трансформации ТОиР для ускорения проектирования и повышения точности измерений, — говорит начальник конструкторско-технологического отдела технического управления дирекции ТОиР Илья Куликов.

Вдвое быстрее

Инженеры отдела обслуживают все подразделения Лебединского ГОКа. Именно они создают документацию и чертежи для изготовления узлов механического оборудования. Раньше выезжали на объект, вручную обмеряли и делали эскизы. Затем на рабочем месте готовили чертежи и документы, по которым работники управления по производству запасных частей или подрядная организация изготавливали детали. Теперь на объекте инженер сканирует деталь и… получает готовую 3D-модель, с которой предстоит работать, уже в ноутбуке!

— Процесс ускорился в полтора-два раза. Например, при работе с 20-кубовым ковшом экскаватора неделя ушла на замеры и эскизы. Ещё две недели — на создание модели. Ещё семь дней — на подготовку чертежей, — рассказывает Илья Куликов. — А со сканером 3D-модель будет готова уже за сутки. Ещё полторы недели уйдёт на чертежи. То есть с месяца сокращаем время работы до двух недель!

Палочка-выручалочка

Прибор незаменим и там, где не справится человек.

— Например, сталкивались с проблемой эскизирования лопасти дымососа на заводе горячебрикетированного железа. Она имеет изгибы в двух плоскостях, которые точно вручную измерить невозможно. Со сканером получилось: он любой узел превращает в 3D-модель, — говорит ведущий специалист технического управления дирекции по ТОиР Евгений Вальчук.

Обучение работе с прибором прошли четыре сотрудника конструкторско-технологического отдела. Сейчас они оттачивают навыки и передают опыт коллегам — конструкторам и технологам. Руководитель отдела уверен: благодаря сканеру среднемесячный выпуск документации вырастет с 420 до 600 чертежей.

Наталья Хаустова