Гол и пас экс-форварда МХК «Белгород» Шипачева вывели Россию в полуфинал Олимпиады в Пекине

Вадим Шипачев. Фото с сайта ФХР.

Сегодня в Пекине проходят матчи четвертьфинального раунда мужского хоккейного турнира в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

Сборная России уверенно одолела датчан – 3:1. Автором победной шайбы стал Никита Нестеров (35-я).

Впрочем, лучшим игроком встречи стал капитан российской сборной, а в прошлом игрок МХК «Белгород» Вадим Шипачев.

На 14-й минуте Вадим провел свою первую шайбу на турнире – замкнул трехходовку с участием Егора Яковлева и Никиты Гусева. А на 56-й минуте он помог Вячеславу Войнову установить окончательный счет – 3:1.

Таким образом, в активе Шипачева стало три очка по системе «гол+пас» в Пекине. В матче группового турнира с чехами (5:6) он отметился результативной передачей.

Теперь нашей команде и Вадиму Шипачеву предстоит сыграть в полуфинале с победителем пары Швеция – Канада.