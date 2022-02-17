Пьяный белгородец на угнанной «Газели» устроил гонки с ДПС

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В полночь 16 февраля сотрудники ДПС заметили на улице Мостовая в Белгороде «Газель», водитель которой на ж/д переезде проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Полицейские попытались остановить машину, но водитель вдавил педаль газа посильнее в пол и попытался скрыться. Причем, делал он это лихо. По данным пресс-службы УМВД региона, по пути мужчина наехал на припаркованную машину, дважды в нарушение ПДД выехал на «встречку» и пять раз проскочил на красный сигнал светофора. Задержали его в районе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной.

Выяснилось, что за рулем находится пьяный 34-летний местный житель с криминальным прошлым. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу, незаконный оборот наркотиков и угон. Оказалось, что «Газель», которой он управлял, принадлежит предприятию.

- Я угнал машину, я ж сказал вам, - заявил водитель сотруднику ДПС.

- А зачем вы ее угоняли? – поинтересовался инспектор.

- Хороший вопрос. Вы думаете, я помню, для чего я угонял ее? - объяснил водитель.

Впрочем, полицейские выяснили, что предшествовало погоне. По предварительным данным, накануне мужчина поссорился с женой. Отправившись на прогулку, он сначала попытался на Садовой угнать «девятку». В лучших традициях криминального жанра белгородец локтем выбил стекло в двери легковушки, но вот завести машину не получилось. Не сильно расстроившись, он направился к «Газели», подобрал ключ, открыл ее и уехал.

- Во время составления административного материала мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражаясь в адрес находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника ДПС, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В итоге в отношении белгородца полиция и Следственный комитет возбудили три уголовных дела – за покушение на угон, угон и оскорбление сотрудника ДПС, а также составили девять протоколов. Пока что мужчина отбывает десять суток административного ареста. Перспектива у лихача не завидная - ему грозит до пяти лет лишения свободы.