«Открытие»: утверждена стратегия устойчивого развития

Наблюдательный совет банка утвердил стратегию в области корпоративного управления, социальной и экологической ответственности.

В основу стратегии заложены интересы ключевых групп стейкхолдеров – государства, общества, клиентов, инвесторов и сотрудников банка. Направления устойчивого развития сформулированы в тесном сотрудничестве с экспертным сообществом, а также с учетом мнения международных и российских рейтинговых агентств.

Определяя основные цели в рамках ESG-повестки, банк ориентировался на цели устойчивого развития ООН, объявленные в 2016 году. Среди них выбраны 5 приоритетных целей, в достижении которых «Открытие» может принести максимальную пользу обществу.

Ключевым направлением утвержденной стратегии стало ответственное финансирование. Задача – стать для клиентов надежным партнером в реализации проектов с позитивным влиянием на окружающую среду и общество. Это направление соответствует цели ООН по борьбе с изменением климата.

Другим вектором развития выбрано ответственное потребление и производство. В рамках этой цели банк масштабирует программы по повышению эффективности потребления ресурсов и энергии, обязуясь регулярно отчитываться о своем прогрессе. Банк будет стремиться к сокращению выбросов углерода по scope 1 и scope 2 и потребления электроэнергии более чем на 10%.

Кроме того, «Открытие» ставит своим приоритетом развитие малого бизнеса в России через оказание качественных финансовых услуг, цифровизацию сервисов и повышение финансовой грамотности. В этом он ориентируется на цель ООН по экономическому росту и достойной работе.

В рамках цели ООН, направленной на достижение гендерного равенства, «Открытие» продолжит работу по преодолению гендерных барьеров как внутри группы, так и в отношении клиентов. Сейчас доля женщин среди сотрудников головного офиса банка составляет 57%, а в топ-менеджменте – 40%.

Банк заинтересован в подготовке профессионалов высокого уровня и развитии качественного образования в России. Поэтому он продолжит активно развивать сотрудничество с НИУ-ВШЭ, где уже функционируют 2 базовые кафедры от банка.