Белгородская область и банк «Открытие» развивают партнерство

Фото: архив пресс-службы правительства региона.

Подписи под документом поставили губернатор Вячеслав Гладков и президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Михаил Задорнов. Сторонами оговорена совместная работа по реализации стратегических планов социально-экономического развития региона.

- Белгородская область – достаточно успешный регион по многим направлениям. У нас серьёзная и устойчивая структура крупных предприятий. Но на данный момент есть большая потребность в поддержки малого и среднего бизнеса. Чем сильнее он будет развит, тем сильнее мы будем чувствовать себя в кризисной ситуации. Мы бы хотели воспользоваться теми программами, которые есть у «Открытия». Совместная работа с банком значительно поспособствует продвижению этой задачи, – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Среди основных направлений сотрудничества - поддержка малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, ипотечное кредитование ИЖС.

- В банке накоплен богатый опыт реализации региональных проектов строительства общеобразовательных объектов в рамках государственно-частного партнерства, мы помогаем формировать благоприятный инвестиционный климат. Уверен, что соглашение будет способствовать росту уровня финансовых возможностей населения, крупного бизнеса и предпринимателей Белгородской области, – отметил Михаил Задорнов.

После встречи с губернатором президент - председатель правления банка ответил на вопросы журналистов.

Соглашение предусматривает кредитование предпринимателей с использованием механизмов господдержки и программы стимулирования кредитования субъектов МСБ. К слову, сейчас в банке обслуживается более 1 900 предпринимателей региона.

Что касается сферы строительства, то на Белгородчине запланировано финансирование возведения объектов социальной сферы и банк рассматривает возможность участия в данных проектах. В частности, до конца 2024 года планируется построить четыре школы в общей сложности более чем на 3 тысячи мест.

Помимо ИЖС, планируется и активное строительство многоэтажного жилья. По программе проектного финансирования застройщиков банк намерен оказать поддержку строительству в Белгороде четырёх жилых комплексов.

В отрасли АПК, банк заинтересован в развитии трёх направлений: пищевого, масленичного, животноводческого и поддержке кормовых проектов. При поддержке «Открытия» свою деятельность в регионе уже ведут более 55 сельхозпредприятий, в том числе и крупные компании.

Задорнов выразил уверенность в эффективном сотрудничестве в рамках подписанного Соглашения.

Справка КП

Банк «Открытие» в Белгородской области представлен 6 офисами. В прошедшем году за продуктами банка обратилось более 12 тысяч частных клиентов, из них более 5 тысяч – за кредитами. Бесспорный лидер - жилищное кредитование, где особой популярностью у жителей региона пользовались ипотечные программы с господдержкой.