Соцопрос Белгородского госуниверситета: молодежь и деньги

Только 18,5% опрошенных могут обходиться минимумом средств, а излишек готовы жертвовать на благотворительность. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Сотрудниками Международного центра социологических исследований Белгородского госуниверситета проведено масштабное исследование – ученые изучали жизненные стратегии современной молодежи. Под руководством доктора социологических наук, профессора Инны Шаповаловой был проведен опрос трех тысяч жителей Белгородчины в возрасте от 16 до 35 лет.

Согласно полученным результатам, отношение к деньгам у всех разное: четверть опрошенных призналась, трудно с ними расстаётся и предпочитает откладывать. Почти столько же отметили, что зарабатывают для удовольствия и тратят довольно просто, а еще 27,8 % считают, что деньги должны «работать» и хотели бы вкладывать их в свой бизнес.

Что касается материальных приоритетов, то в топе рейтинга обязательное наличие собственных финансовых накоплений (71,4%), возможность материальной помощи родителям (77,7 %) и покупка квартиры (67,4% опрошенных). При этом для 58,1% респондентов в этом списке еще отказ от материальной зависимости от родителей.

Еще один любопытный вывод: лишь 27,9% молодых людей, участвовавших в опросе, сообщили, что обязательно хотели бы иметь своё дело. А четверть респондентов отметила, что у белгородской молодёжи совершенно нет желания заниматься предпринимательством: как социальным, так и личным.