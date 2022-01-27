НИУ «БелГУ»: события, достижения, перспективы

Олег Полухин уверен: нельзя изменить окружающий мир, не меняясь самому. Фото из архива пресс-службы БелГУ.

Бесспорно, ключевым событием 2021-го стало получение гранта по госпрограмме стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Помимо его ежегодной базовой части в размере 100 миллионов рублей, вуз стал получателем и специальной части по треку «Территориальное лидерство» - 453 миллиона с учётом регионального софинансирования. Средства направят на реализацию проектов, содействующих преобразованиям и трансформации отраслей и территорий региона, повышению его привлекательности для учебы, работы и жизни в целом, а также укреплению лидерских позиций университета.

– Мы вошли в пул из 45 российских вузов, которые будут решать задачу достижения стратегического академического лидерства в мире в области науки, образования и развития территорий. Это значимое событие, которое будет определять вектор развития БелГУ в ближайшее десятилетие, - подчеркивает Олег Николаевич.

Не менее важным достижением ректор назвал решение задачи, поставленной еще в 2013 году – войти во все ведущие мировые рейтинги. В 2021 году университет в пятый раз сохранил позиции в сотне лучших вузов мира Шанхайского предметного рейтинга по направлению «металлургический инжиниринг», третий год подряд присутствует в международном рейтинге университетов Times Higher Education и впервые вошёл в рейтинг международного агентства QS, заняв 39 позицию среди 129 российских учебных заведений. Вместе с престижем вуза растёт и его популярность. Ректор отметил, что в прошлом году на тысячу человек был превышен исторический максимум: первокурсниками стали более 9100 человек.

В наступившем году вуз по-прежнему будет в центре событий. Фото из архива пресс-службы БелГУ.

Наступивший год будет не менее богат на значимые для вуза и региона события. Олег Николаевич рассказал, что планируется открытие уникальной лаборатории ядерной физики, регионального микро-биологического центра, первого карбонового полигона в НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»… Одним из самых масштабных событий следующего года станет проведение на базе вуза конференции Ганзейской лиги университетов, в которую входят более ста вузов со всех континентов мира. Как сообщил ректор, к этому событию приурочат и проведение второго фестиваля «НаукаДжаз».