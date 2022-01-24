Как Тонг По из «Кикбоксера»: в белгородской гимназии мать ученика 7-го класса набросилась на обидчика своего сына

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Скриншот видео t.me/IABelRu.

В Прохоровской гимназии произошла драка между матерью ученика 7-го класса и его обидчиком. Женщина с матерными криками кинулась избивать мальчика.

К сожалению, на видео попал не весь эпизод. По словам очевидцев, дело было так: «Женщина, в присутствии учеников и учителя сначала разорвала рубашку на мальчишке, который повздорил с ее сыном. Она колотила ногами, и в конце как легендарный Тонг По из «Кикбоксера» ударила его головой. Нокаута не случилось лишь потому, что парнишка защищался, как мог. Затем эта мама вызвала полицию и обвиняла мальчика в заламывании рук и драке.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, «сейчас проводится проверка произошедшего». В полицию поступили сразу несколько заявлений, судя по всему, встречных.

Любопытно, что уже второй подобный инцидент в нашем регионе в этом месяце.

10 января отец одного из учеников 9-го класса напал на детей в школе Терновки Яковлевского горокруга. Сын сначала хотел стулом огреть своего одноклассника, но от беды парня спас учитель. Жаждущий расправы юноша убежал домой, и вернулся в школу с монтировкой в руках и отцом под боком. В итоге пострадала девочка, пытавшаяся утихомирить дебоширов – ее с ушибами лица и сотрясением мозга отправили в больницу. На отца впоследствии составили два административных протокола - по статье 20.1 «Мелкое хулиганство», а также части первой статьи 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях РФ.