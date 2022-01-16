Белгородский футболист Александр Кокорин получил приз «Золотой унитаз» в номинации «посмешище»

Александр Кокорин. Скриншот с сайта ФК "Фиорентина".

Главный футбольный хулиган России белгородец Александр Кокорин в очередной раз вляпался в неприятную историю. Протеже Фабио Капелло и Роберто Манчини получил приз «Золотой унитаз» в номинации «Jolly», что в дословном периоде обозначает «шут» или «посмешище».

За то, что нападающий «Фиорентины» достоин этой награды по итогам его выступления в Италии в 2021-м году, проголосовали свыше 53 процентов респондентов. Он значительно опередил двух ближайших своих преследователей. Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо набрал 22,02%, форвард «Салернитаны» Симеон Нванкво – 9,17%.

На официальном сайте премии нашего соотечественника охарактеризовали достаточно емко и едко:

- Из 48-ми номинантов на приз особого внимания заслуживает Кокорин из «Фиорентины». Большинство его трансфер называют провальным. Российский нападающий, вечно подающий надежды, талантливый, но никогда не раскрывающийся, находящийся в ожидании качественного скачка. Каждое его появление на поле – разочарование. Что ни на есть загадочный объект.

Напомним, что в прошлом году уроженца Валуек уже отмечали в не самом радужном формате. Его трансфер был признан худшим в серии А по версии самого популярного спортивного издания Апеннин - Gazzetta dello Sport.

Впрочем, в Италии к Кокорину с первого дня на Апеннинах было особое отношение, учитывая пребывание в тюрьме на пару с Павлом Мамаевым. К примеру, первой реакцией известного флорентийского репортера Джанкарло Ринальди на приезд белгородца было пожелание «Надеюсь, он уйдет летом, ну или в худшем случае его отдадут в аренду».

Ринальди ошибся, потому что Кокорин остался. Только вот непонятно зачем, учитывая, что в пяти матчах прошлого сезона Александр ни разу не пробил по воротам.

Ситуация не поменялось и в нынешнем розыгрыше. Александр все тот же загадочный варяг. И все же он успел войти в историю «фиалок». Приз «Золотой унитаз» вручается с 2009 года, и впервые он достался представителю флорентийского клуба.