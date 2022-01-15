Умный регион – Белгородскую область назвали лидером цифровой трансформации

С декабря 2021 года в Белгородской области стартовал проект по доставке лекарств льготникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко назвал Белгородскую область лидером цифровой трансформации. На Гайдаровском форуме он отметил достижения региона в сфере медицинских информационных систем.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЦЕПТЫ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКРЫТИЕ БОЛЬНИЧНЫХ

Современные технологии давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Во время пандемии, когда возросла необходимость держать дистанцию, они приобретают все большую актуальность. Ряд вопросов, связанных со здоровьем, белгородцы теперь могут решать, не выходя из дома.

Осенью, во время подъема заболеваемости коронавирусом, объем работы медицинских учреждений возрос в разы. Не обошлось без жалоб на сложности дозвониться в поликлиники и очереди. Снизить нагрузку на врачей и повысить качество оказания помощи пациентам помогли нововведения.

В сентябре в Белгородской области запустили единый номер для вызова врача на дом – «122». Позвонив по нему, можно также узнать график работы медицинских организаций или записаться на прием. Колл-центр функционирует на базе МФЦ. По данным правительства региона, ежедневно сотрудники принимают до тысячи звонков. Больше половины из них - вызовы на дом. Прием ведут 90 операторов.

В регионе также создали единый программный ресурс учета заболевших. Он позволяет информировать пациентов о результатах лабораторного подтверждения заболевания в течение 24 часов.

Не секрет, что для людей, страдающих хроническими заболеваниями, поход к врачу в период пандемии связан с риском для здоровья. Теперь же по СНИЛС или с помощью QR-кода в мобильном приложении во всех медицинских организациях области можно получить «Электронный рецепт» льготных и рецептурных препаратов. А с декабря 2021 года в Белгородской области стартовал проект по доставке лекарств льготникам. Это первый регион России, где запустили такую программу. Воспользоваться услугой могут больше 80 тысяч человек. Для этого людям, которые получают лекарства по федеральной или региональной льготе, при обращении к врачу за рецептом необходимо заполнить согласие на доставку препаратов.

Минувшей весной в регионе также открылся хаб лекарственных препаратов. Доставка на дом безрецептурных препаратов бесплатная. Лекарства, которые отпускаются по рецепту или содержат спирт, можно приобрести на месте либо же забрать самовывозом, предварительно сделав онлайн-заказ.

Налажено и дистанционное взаимодействие медицинских организаций области с медико-социальной экспертизой. С ноября 2021 года в регионе работает сервис дистанционного закрытия больничных. К нему подключена большая часть медицинских организаций области – поликлиники и районные больницы. Услуга доступна на сайте электронной регистратуры. На сервисе создан специальный раздел «Листки нетрудоспособности». В режиме онлайн можно оформить и справки по болезни для школьников.

Михаил Мурашко (в центре) назвал Белгородскую область экспертом в стране в сфере медицинских информационных систем и поблагодарил за инновационные решения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области Читайте на WWW.BEL.KP.RU: htt

ГОРОДСКИЕ ПАРКОВКИ СТАНОВЯТСЯ УДОБНЕЕ

Как еще современные технологии помогают жителям региона решать насущные проблемы? Одна из злободневных – парковки. В Белгороде они работают платно по будням с 8 до 20 часов. Оплата составляет 30 рублей в час. Время бесплатного использования — 30 минут в сутки.

Оплатить парковку в областном центре можно несколькими способами. Через паркомат, отправив смс-сообщение на четырехзначный номер, воспользовавшись банковским сервисом или интернет-порталом Белгородского парковочного пространства, абонементом или через мобильное приложение «Горпарковки». Недавно для удобства горожан его обновили.

Как сообщали в мэрии, у автовладельцев, пользующихся мобильным приложением, появилась возможность просмотра материалов фотофиксации нарушений в разделе «Штрафы». Теперь также можно отредактировать парковочную сессию. Например, если вы неверно указали номер автомобиля или стоянки. Исправить ошибку можно до 23:59 дня парковки.

Уточнить информацию о платных парковках можно, позвонив по номеру: 8 (4722) 40-23-54.

СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ ПОМОГАЮТ ДАТЧИКИ И ФОТОЛОВУШКИ

В регионе нашли современный подход и к системе управления отходами. Еще прошлым летом в Белгородской области появилось 8600 мусорных контейнеров с датчиками наполняемости. По сообщению властей, всего их планируется установить более 11,5 тысяч. На реализацию этой идеи Центр экологической безопасности получил грант Российского фонда развития информационных технологий.

В зависимости от показаний датчиков строится маршрут спецтехники. Система позволяет экономить топливо и время на уборку, а также контролировать процесс вывоза мусора.

- Мусоровозы оснащены спутниковой системой навигации и видеофиксацией, а у водителей установлено мобильное приложение, которое также является частью системы. Рабочие фотографируют площадку до и после очистки. Затем загружают фото в приложение, тем самым подтверждая факт оказания услуги, - сообщается на сайте правительства региона.

Со стихийными свалками и вандализмом в регионе борются с помощью интеллектуальных видеосистем. Фотоловушки уже доказали свою эффективность. К примеру, с их помощью на улице Виктора Лосева, 9 в Белгороде удалось ликвидировать свалку.

По данным мэрии, в микрорайонах Белгорода планируется установить 25 новых видеосистем с выводом в единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра. Интеллектуальный алгоритм, зафиксировав нарушение, будет автоматически выдавать звуковой сигнал, и изображение появится на «тревожном» мониторе в ЕДДС. Оперативный дежурный сразу же оповестит об этом экологов и сотрудников городских управ, которые выедут на место происшествия и установят нарушителя.

УМНЫЕ ДОРОГИ, ДОМ.КОНТРОЛЬ И ЛАВОЧКА С WI-FI

Цифровые технологии в Белгородской области затронули все сферы жизни. По данным правительства региона, они внедряются в области культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования и социальной политики. Еще в 2015 году в Белгороде появилась первая «умная» остановка с информационным табло, отображающим время до прибытия ближайшей маршрутки. В 2019 году в столице региона установили первый «умный светофор», способный на основании видеодетекторов менять режимы работы, нивелируя транспортный затор и увеличивая пропускную способность. Он появился на перекрестке улиц Губкина и Магистральной.

От первых ноу-хау на дорогах регион шагнул до внедрения интеллектуальной транспортной системы. Она включает в себя и фото- и видеофиксацию нарушений, метеостанции, фиксацию трафика движения, систему весогабаритного контроля и другое. В регионе действует электронный проездной для льготников и студентов, а в автобусах и троллейбусах после установки валидаторов уже мало кто пользуется наличкой. Для удобства пассажиров на пригородных маршрутах внедрили систему вход-выход, которая автоматически рассчитывает стоимость за проезд.

Еще одно региональное новшество – умная лавочка. Ее несколько лет назад установили возле БелГУ. На скамейке, которая питается солнечной энергией, можно не только зарядить телефон, но и воспользоваться бесплатным интернетом.

Взаимодействие белгородцев с управляющими компаниями призвана упростить система «Дом.Контроль». Она позволяет оперативно оцифровывать обращения местных жителей. Данные собираются в системе мониторинга качества, после чего складывается рейтинг управляющих компаний области.

Повысить эффективность взаимодействия населения с властью помогает Центр управления регионом. В Белгородской области его запустили в начале ноября 2020 года. Он координирует работу с обращениями местных жителей.

ПРОГРАММИСТЫ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ И ИНТЕРНЕТ В КАЖДЫЙ ДОМ

Для того, чтобы жители Белгородской области могли полноценно пользоваться всеми сервисами умного региона, нужен, конечно же, Интернет. С каждым годом он все больше расширяет свои горизонты. Жителям удаленных населенных пунктов позволил заявить о себе проект Минцифры. По итогам онлайн-голосования определят населенные пункты, где 4G появится в первую очередь. В регионе также подключают к Интернету социально значимые объекты, в частности ФАПы, пожарные части, библиотеки, дома культуры, музеи.

Цифровое будущее региона, конечно же, за подрастающим поколением. Белгородская область стала одним из пяти регионов, где школьников учат языкам программирования. Это дополнительные курсы, которые никак не связаны со школьной программой. Подростки их проходят онлайн в свободное время. В 2021 году поступило больше 1300 заявок от юных белгородцев.

Курсы рассчитаны на тех ребят, кто заинтересован в программировании и рассматривает IT как одну из возможных для себя профессий. По окончании обучения у ребёнка уже будет понимание того, как работает тот или иной язык программирования (ребята могут выбрать Python, Java Script или же освоить более простые html/css и тд), как на нём создавать программы, приложения. Это отличный старт в будущей профессии и важный профессиональный навык, который станет большим преимуществом, – отметил первый заместитель губернатора – министр цифрового развития области Евгений Мирошников.