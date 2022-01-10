Всего в уборке снега в Белгородской области сегодня задействовано 799 единиц коммунальной техники и 3245 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Свыше тысячи человек устраняют последствия ледяного дождя в Белгороде. Работают 100 единиц техники. Противогололедными материалами обрабатываются все пешеходные маршруты, автодороги, дворы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Только для работы сегодня подготовлено 850 тонн пескосоляной смеси и 56 тонн соли.

- Мы сейчас отрабатываем заявки жителей, при этом соблюдая свой алгоритм уборки города, - пояснил мэр Белгорода Антон Иванов. - Нам нужно минимум 48 часов на уборку и посыпку основных магистралей. А чтобы весь город убрать после ненастья, необходимо 90 часов.

Глава городской администрации отметил, что прорабатываются варианты привлечения добровольцев для борьбы с последствиями непогоды, в том числе и на платной основе.

Сегодня за дневную смену планируется обработать тротуары на улицах Буденного, 60 лет Октября, Конева, Есенина, Спортивной, Архиерейской, Губкина, Королева, Костюкова, Щорса, Преображенской, Сумской, Н. Чумичова, Кн. Трубецкого, Белгородского полка, Чапаева, Пушкина, Левобережной, Победы, проспектах Ватутина, Славы, Народном бульваре, в микрорайоне «Новый» и т.д.

Кроме того, вручную будет убрана наледь возле Дома офицеров, ДК «Энергомаш», в парках им. Ленина, Памяти, Победы, на ул. Магистральной, Красноармейской, Раздобаркина. Спецтехникой очищены остановки общественного транспорта на ул. Губкина, Буденного, Конева, Костюкова, Королева, Сумской, бульваре Юности, проспекте Б. Хмельницкого.

Мэрия Белгорода убедительно просит горожан с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не парковать авто в неположенных местах и не игнорировать знаки, предупреждающие об уборке.

В устранении последствий непогоды задействованы коммунальные и дорожные службы региона. Управляющие организации Белгородской области продолжают производить работы по очистке дворовых территорий от наледи и посыпку территорий пескосоляной смесью.

- Задействовано 62 единицы техники, 1685 человек, - рассказал начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области Михаил Бредихин. - Израсходовано более 500 тонн пескосоляной смеси. Мобильными группами УГЖН области проверено 512 домов, в том числе: город Белгород- 476, город Строитель - 36. Управляющие организации работают в штатном режиме.

Глава управления Госжилнадзора призвал сообщать о проблемных участках во дворах напрямую ему в директ инстаграма.

Напомним также, что расчистка входных групп, дворов МКД, тротуаров, проездов, детских игровых площадок от снега в Белгородской области ведется в соответствии с технологическим алгоритмом уборки территорий от снега в зимний период, разработанному по поручению губернатора Белгородской области. Сотрудниками управляющих организаций проводится оповещение владельцев автомобилей, припаркованных во дворах, о предстоящей уборке снега спецтехникой.

Всего в уборке снега в Белгородской области сегодня задействовано 799 единиц коммунальной техники и 3245 человек.