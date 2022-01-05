Белгородские спасатели: как правильно вести себя на льду

Лед считается прочным при толщине 10 - 15 сантиметров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На водоемах в Белгороде выставлены 104 информационные таблички о запрете выхода на лед. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Развернуты пять спасательных постов на реках Везелка и Северский Донец. На дежурстве находится городское казачество и студенты Белгородского правоохранительного колледжа им. Героя России В.В. Бурцева. Они проводят мониторинг. Казаки, допущенные к поисково-спасательным работам, при необходимости готовы принять меры по спасению.

- В опасных местах кроме табличек «промоины», «тонкий лед» натянуты сигнальные ленты, - сообщил начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода» Виктор Баранов. - На водоемах в районе спортивного комплекса Светланы Хоркиной, на Везелке в районе Кашарского моста, на прудах Болтушка, Урожайном, на участке в районе магазина «Мебельный город», на центральном пляже работают новые интеллектуальные видеосистемы. Независимо от времени суток и наличия дежурных постов на тревожный экран службы ЕДДС поступит сигнал «человек на льду», если кто-то выйдет на опасный участок. В течение пяти минут мобильные группы служб и ведомств будут знать о случившемся и смогут поспешить на помощь.

Напомним, за выход на лед в местах, где установлены запрещающие знаки, согласно закону Белгородской области от 4 июля 2002 г. № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области», предусмотрен штраф от 500 рублей.

Управление ГОЧС города напоминает о правилах поведения на льду:

лед считается прочным при толщине 10 - 15 сантиметров;

во время движения по ледяному покрову необходимо проверять прочность льда, обращать внимание на состояние его поверхности, обходить опасные места, участки, покрытые толстым слоем снега;

особую осторожность необходимо проявлять на руслах рек с быстрым течением, а также в местах, где впадают в водоемы ручьи, сточные воды, выходят родники, грунтовые воды, выступают на поверхность ледяного покрова растения, которые ослабляют прочность льда;

при переходе водоема по льду группой людей нужно следовать друг за другом на расстоянии пяти - шести метров;

при переходе водоема по льду на лыжах отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук;

в местах зимней рыбалки не стоит пробивать много лунок на ограниченной площади ледяного покрова и не нужно собираться большими группами.

Оказавшись в проломе льда, рекомендуется соблюдать следующие правила:

не поддаваться панике и не наваливаться грудью на тонкую кромку льда;

широко раскинуть руки, обхватить поверхность льда и с помощью работы ног перевести свое тело в горизонтальное положение и подтянуть корпус тела на его поверхность;

после этого одну ногу вытащить на поверхность и поворотом корпуса тела в ту же сторону откатиться от опасного места;

далее, выбрав безопасный путь, продвигаться к берегу.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, незамедлительно звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112».