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Общество31 декабря 2021 12:07

Где в Белгороде на новогодних праздниках ограничат движение транспорта

Уже сегодня, 31 декабря, нельзя проехать рядом с Соборной площадью
Алексей СЕРГУНИН
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31 декабря - 9 января.

31 декабря - 9 января.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

31 декабря на Соборной площади пройдет культурно-развлекательная программа «С Новым годом, Белгород!». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

31 декабря.

31 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В связи с этим в районе Соборной площади со вчерашнего вечера ограничили остановку и стоянку авто, а с 20:00 сегодняшнего дня и до окончания мероприятия - запретят движение.

Кроме того, с 31 декабря (20:00) по 9 января (24:00) ограничат движение транспорта в районе Театрального проезда.

31 декабря - 9 января.

31 декабря - 9 января.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

А с 13 до 16 часов 7 января будет запрещено движение на Свято-Троицком бульваре. Ранее здесь ограничат стоянку - с 23:00 6 января.

7 января.

7 января.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

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