Где в Белгороде на новогодних праздниках ограничат движение транспорта

31 декабря - 9 января.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
31 декабря на Соборной площади пройдет культурно-развлекательная программа «С Новым годом, Белгород!». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
31 декабря.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
В связи с этим в районе Соборной площади со вчерашнего вечера ограничили остановку и стоянку авто, а с 20:00 сегодняшнего дня и до окончания мероприятия - запретят движение.
Кроме того, с 31 декабря (20:00) по 9 января (24:00) ограничат движение транспорта в районе Театрального проезда.
31 декабря - 9 января.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
А с 13 до 16 часов 7 января будет запрещено движение на Свято-Троицком бульваре. Ранее здесь ограничат стоянку - с 23:00 6 января.
7 января.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.