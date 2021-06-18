«Сферум» предлагает учителям восстановить эмоциональный ресурс: педагогам доступен новый онлайн-сервис

Запуск «Сферума» состоялся 31 марта 2021 года, за первые 2,5 месяца платформа набрала свыше 350 тысяч пользователей

Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная ПАО «Ростелеком» и Mail.ru Group, совместно с проектом «Вариант» запускает онлайн-сервис консультирования с экспертами по вопросам восстановления эмоционального ресурса.

Подключение к «Сферуму» в Белгородской области проводится в рамках развития «Цифровой образовательной среды». 4 июня было заключено соглашение между ООО «Цифровое образование» и Департаментом цифрового развития Белгородской области заключили в рамках ПМЭФ-2021. Взаимодействие сторон предусматривает интеграцию в образовательных учреждениях региона информационно-коммуникационной платформы «Сферум» в рамках развития образовательной среды.

- Мы считаем, что одна из самых важных задач на лето для педагогов – восстановить свой индивидуальный эмоциональный ресурс, подумать о профессиональном пути. Лето важно провести с заботой о себе. Мы запустили проект, чтобы учителя имели возможность получить бесплатную и анонимную консультацию специалистов онлайн-ресурса психологической поддержки работников образования «Вариант» на базе нашей платформы, - прокомментировал генеральный директор «Цифрового образования» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

С сотрудниками «Варианта» педагоги смогут обсудить вопросы, направленные на расширение профессиональных возможностей и улучшение ментального здоровья. Специалисты проекта помогут ответить на вопросы о тревожности, об эмоциональном выгорании, о том, как не пропускать через себя личные проблемы детей и справляться со стрессом.

Запуск «Сферума» состоялся 31 марта 2021 года, за первые 2,5 месяца платформа набрала свыше 350 тысяч пользователей. Заявки на подключение продолжают поступать от школ практически всех регионов РФ. Консультации с коучами «Варианта» будут доступны учителям из всех регионов.