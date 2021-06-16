Под Белгородом отец пырнул сына ножом в живот

Раненый мужчина вышел во двор к матери, которая и вызвала ему скорую помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники медучреждения сообщили в ОМВД России по Белгородскому району, что к ним поступил 48-летний местный житель с ранением в области брюшной полости. Сотрудники полиции выяснили, что телесные повреждения нанес отец потерпевшего.

По предварительным данным, в ходе бытового конфликта 71-летний пенсионер нанес сыну удар ножом в область живота. Раненый мужчина вышел во двор к матери, которая и вызвала ему скорую помощь.

«Согласно заключению врачей, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие.