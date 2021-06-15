На Белгородчине завели 19 уголовных дел из-за вымогательств в интернете

Если вы все же используете чужое устройство, выбирайте пользователя с отметкой «Чужой компьютер». Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, за пять месяцев текущего года в регионе возбуждено 19 уголовных дел по ч.1 ст.163 УК РФ по фактам вымогательства в социальных сетях.

Все случаи развивались по одной схеме. Потерпевшие размещали в сети либо высылали своим близким фотографии интимного характера. Спустя время они получали от незнакомых пользователей сообщения о том, что их аккаунт взломан, а фото-, видеоизображения, предназначавшиеся не для публичного просмотра, скопированы. Под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство, злоумышленники вымогали у потерпевших денежные средства.

УМВД России по Белгородской области просит жителей региона быть ответственными и предусмотрительными прежде, чем поделиться фотографиями и видео через интернет. Ведь от взлома страниц никто не застрахован. Однако соблюдение нескольких простых рекомендаций позволит уменьшить риск использования сведений о вашей частной жизни третьими лицами в преступных целях.

Сделайте свой профиль в социальных сетях «закрытым», не добавляйте в свои контакты незнакомцев, старайтесь периодически менять пароль, подбирая сложную комбинацию, которую тяжело угадать. Никогда не отправляйте компрометирующие фото незнакомцам или тем, с кем вы недавно познакомились, даже если человек, с которым вы вступили в переписку, первым выслал фото. Старайтесь не переписываться на интимные темы с незнакомцами и не общаться с ними в видеочатах. Если обнаружили, что ваша страница взломана, сразу же обратитесь в службу поддержки сайта.

Не заходите в свои аккаунты со сторонних устройств. Если вы все же используете чужое устройство, выбирайте пользователя с отметкой «Чужой компьютер».

Старайтесь пользоваться защищенными мессенджерами и чатами. Скачивайте только те приложения, которые гарантируют вам конфиденциальность и полное удаление переписки из базы данных по ее завершению. Всегда пытайтесь убедиться, что ваш собеседник сделал переписку безопасной, ведь это двусторонний процесс.

В случае шантажа в интернете не медлите и сразу же обратитесь в полицию.