«Открытие» выпускает новые облигации

Объем выпуска составил 10 миллиардов рублей. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building. Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых.

-По итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что вновь подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку, – подчеркивает вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступят ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие».