Сервис «Ростелекома» «Электронный рецепт» внедрен во всех медучреждениях Белгородской области

Жители Белгородской области могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения.

Белгородская область стала первым и пока единственным регионом РФ, где «Ростелеком» внедрил платформу «Электронный рецепт» в полном объеме во всех государственных медицинских учреждениях области и в девяти коммерческих клиниках. С 1 июня лекарственные назначения и рецепты выписываются во всех государственных поликлиниках региона только в электронном виде. Для того чтобы приобрести лекарства по рецепту, достаточно показать QR-код на экране мобильного телефона фармацевту или назвать СНИЛС. По желанию пациента дубликат электронного рецепта может быть распечатан на бумаге.

Белгородская область первой в 2019 году приступила к внедрению сервиса “Электронный рецепт”. За два года белгородцам выписано более 460 тысяч электронных рецептов. К сервису подключены все государственные медицинские организации и половина коммерческих аптек, внедрены сервисы информирования о ценах и остатках лекарств в аптеках, а также бронирования лекарственных средств и дистанционного продления рецептов для хронических больных. До конца текущего года в регионе планируется запустить автоматическую передачу информации о купленных по электронному рецепту лекарствах в ФНС для упрощения оформления возврата налогового вычета за покупку лекарств.

- Учитывая современные тренды, активный перевод многих бизнес-процессов в онлайн, “Ростелеком” заинтересован в предоставлении бизнесу и обществу технологических решений для повышения доли дистанционных взаимодействий врача, пациента и фармацевта. Сегодня мы прорабатываем развитие этой платформы, и одно из направлений, отвечающее современным вызовам, – это валидация электронных рецептов. В ближайшей перспективе планируем реализовать возможность для аптек дистанционно торговать рецептурными лекарственными препаратами и осуществлять их доставку, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Платформа «Электронный рецепт» – это ядро цифровой экосистемы, которая объединяет аптечные и медицинские организации, врачей, фармацевтов и пациентов. Она позволяет сохранять назначения в электронной медицинской карте больного, отслеживать эффективность лечения и продлевать срок действия рецепта, а также скорректировать лечение без личного присутствия пациента.

Жители Белгородской области могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, бронировать препараты, получать напоминания о приеме таблеток и записи к врачу c помощью приложения на мобильном телефоне. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Электронный Рецепт» бесплатно в Google Play или AppStore.

Более подробно познакомиться с сервисом можно на сайте платформы «Электронный рецепт».