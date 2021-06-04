Выходные на Белгородчине будут дождливыми

В воскресенье на Белгородчине ночью небольшие дожди. Днем кратковременные дожди и грозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 5 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди.

Ветер северный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от семи до 12-ти градусов тепла, днем – от плюс 13 до плюс 18-ти градусов.

В Белгороде ночью – от десяти до 12-ти градусов выше ноля, днем – от 14-ти до 16-ти градусов тепла.

В воскресенье, 6 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью небольшие дожди. Днем кратковременные дожди и грозы.

Ветер переменных направлений от пяти до десяти метров в секунду, днем при грозах местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от восьми до 13-ти градусов тепла, днем – от 15-ти до 20-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс десяти до плюс 12-ти градусов, днем – от 17-ти до 19-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости с огнем детей и подростков.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Если в воскресенье сильный ветер застанет вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние стеклоочистителей. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством во время осадков.

Также, если вы находитесь в дороге во время грозы, то вам следует остановить автомобиль. Помните, что в этом случае необходимо держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как вы нашли подходящее место, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитофон и сложите антенну.

В случае происшествия звоните по телефону службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.