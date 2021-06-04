«Открытие» и Mail.ru Group помогут бизнесу перейти в цифру

Команда интернет-холдинга будет помогать банку развивать IT-экспертизу и внедрять высокотехнологичные решения, чтобы создавать удобные онлайн-сервисы для предпринимателей.

Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова и вице-президент Mail.ru Group по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.

Компании планируют разрабатывать решения на базе технологий и сервисов Mail.ru Group, включая облачную платформу Mail.ru Сloud Solutions, технологии искусственного интеллекта, чтобы помогать МСП-сектору развиваться и переводить бизнес в цифровую среду.

- Мы также помогаем компаниям МСП в цифровизации их бизнеса и считаем это одним из приоритетов своей деятельности. Для этого банк создал бесплатный образовательный портал Open Academy, на котором мы предлагаем клиентам пройти цифровой чек-ап бизнеса. Уверена, что в партнерстве с Mail.ru Group мы сможем сделать еще больше, – прокомментировала Надия Черкасова.

Команда интернет-холдинга будет помогать банку развивать IT-экспертизу и внедрять высокотехнологичные решения, чтобы создавать удобные онлайн-сервисы для предпринимателей и помогать им успешно развивать свое дело. Партнеры планируют тестировать новые технологии и проводить совместные мероприятия для обмена опытом с игроками рынка и представителями малого и среднего бизнеса.

- Понимая задачи и потребности малого бизнеса, совместно с партнерами мы создаем простые инструменты, которые помогают компаниям расти и развиваться даже в нынешнее нестабильное время, – подчеркнула Элина Исагулова.